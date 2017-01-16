（影音）聯誼1次就OK！金鐘國《RM》找到交往對象
2017/01/16 14:02
昨天的《RM》主題是「讓老虎娶媳婦」，找來1位氣質清新、小他1輪的會計師。（翻攝自YouTube）
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣男星、綜藝節目《RM》班底金鐘國身材壯碩、長相帥氣，運動能力超強，被觀眾和隊友封「能力者」、「老虎」，擁有出色外型的他，出道21年來除了尹恩惠以外，鮮少傳出緋聞，已屆40歲仍孤獨一人，不少粉絲都替他的人生大事著急，在15日播出的《RM》中，就以「讓老虎娶媳婦」為主題，為金鐘國舉辦1對1的聯誼，沒想到一試就成功，和對方見面後，堅定地表達了想要與這名女性「長久走下去」的念頭。
雖然有點陌生，但兩人都對彼此有好感。（翻攝自YouTube）
昨天播出的內容中，金鐘國特地穿上酒紅風衣和黑色套頭毛衣，看起來沉穩又紳士，連成員都讚嘆連連，說他今天很不一樣，並頻頻祝福他找到好對象，隨後金鐘國帶著期待又害羞的心情前往約會地點，女方是年紀小他1輪的1名會計師，而且剛好跟他一樣穿酒紅色，意外搭成情侶裝，雖然是初次見面，還有點陌生和尷尬，但溫柔又貼心的他，還發揮專長唱情歌給對方聽，很快就擄獲女生芳心，而金鐘國看起來也有些好感，還對她透露其實從未把女藝人當作理想型看過，連尹恩惠都只是以藝人來舉例較接近的例子。
《RM》其他成員當軍師，全程監控聯誼過程，在背後狂吐槽金鐘國，反應超逗趣。（翻攝自YouTube）
最後，節目組讓女生選擇是否願意和金鐘國繼續發展下去，在等待對方答案期間，金鐘國則表示，若對方沒選擇自己他也能坦然面對，不過還是「希望這段緣份可以持續下去」，最後女方也表達了對他的好感，正式宣告聯誼配對成功，令粉絲和隊友都非常開心，期待2人之後的發展。
節目組找來一位氣質清新、溫柔的會計師，跟金鐘國聯誼。（翻攝自YouTube）
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