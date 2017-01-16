月薪2700到撈金百萬 動力火車曝血淚史

動力火車回首出道前的日子，笑稱為了玩音樂再苦都無所謂，左為尤秋興，右為顏志琳。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕動力火車由尤秋興和顏志琳組成，今年成軍20週年，他們也特別推出新歌加精選《動力火車20新歌duet精選》，兩人攜手闖蕩樂壇多年，交出亮眼成績單，不過回憶起往事，兩人大吐當年打拚的血淚史，退伍後，他們組團晚上駐唱、白天打工，顏志琳曾當清潔工，1天薪水僅500元；尤秋興則在工地當工人，1天工資800元，但為了玩音樂，他們不嫌苦，「做那些工再苦都無所謂」。

《蘋果日報》報導，顏志琳坦言當時當清潔工，「打掃紡織工廠地下道，水又深又臭，淹到我的肚子高度，裡面沒有照明設備，只能戴礦工燈，還有老鼠跑來跑去」，1天下來僅賺500元。尤秋興則在工地扛鐵條、灌水泥，「鐵條經過陽光長時間曬，非常的燙，扛在肩上都會燙傷，肩上都被燙成黑黑一片，加上鐵條表面粗糙，燙傷是有印痕的」，工作雖粗重但1天也只有800元，月薪曾僅有2700元。

直到兩人參加了唱片公司的試鏡後，歌聲及才華終於受到注目，讓他們在1997年以「動力火車」正式跨入歌壇，發行第一張唱片後，顏志琳笑言「存摺出現從來沒看過的數字，1、200萬元」。