范冰冰李晨 婚期因這件事卡關

李晨（右）與范冰冰（左）近來一同受訪，大方談婚事。（H&M提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星范冰冰自從2015年認愛李晨，2人越愛越高調，時常可以看見小倆口隔空放閃，近來受訪更甜滋滋的認定李晨，甜說「我是一個會因為愛情而結婚的人」。

范冰冰與李晨因合作《武媚娘傳奇》擦出火花，認愛以來小倆口從不避諱談論感情，近日2人更大方受訪大談終身大事，據雜誌《marie claire》報導，頻頻被催婚的李晨坦言：「我覺得應該是我們也有時間才行，需要一段準備時間，她也還沒答應。」身為工作狂的范冰冰也坦承，要先把工作忙完才行，表示因為工作關係，婚事還得緩一緩。

此外，對婚禮有憧憬的范冰冰，也坦言每個女孩小時候應該都有過想像，不過隨著年齡增長，想法也會跟著改變，逐漸分清楚現實與夢幻，表示婚禮最重要的是「身邊的人，是不是你喜歡的，我們是不是因為愛情而結婚」，透露只要人對了，很多條件都變得不是最重要，深情的對李晨大告白，「生活還是要腳踏實地，2個人拉起手來」，2人恩愛一同受訪好不甜蜜。

范冰冰（右）曾大方說過，李晨（左）將會是她最後一任男友。（翻攝自微博）