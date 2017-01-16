（影音）找嘸不認識他的人！劉在錫化身鬼怪爆笑找新娘
2017/01/16 11:56
劉在錫（右）找到一名不認識他的老奶奶，沒想到對方卻認識在他旁邊的金鍾旼（左），旁邊工作人員都笑翻。（翻攝自YouTube）
〔娛樂頻道／綜合報導〕由韓星孔侑主演的夯劇《鬼怪》掀起追劇潮，不少藝人深陷其中，國民MC劉在錫也不例外，因為他在南韓擁有高人氣和知名度，引起他主持的《無限挑戰》其他成員好奇：「南韓有不認識劉在錫的人嗎？」於是做了一個「你的名字是...」特輯，規定找到一個「不認識他」的人就可以下班，他特地穿起《鬼怪》中孔侑的黑色大衣，劇名也變成「劉怪」，呼應劇中「鬼怪新娘才能拔出胸口的劍」，誓言要找到那個人，過程中卻波折不斷，笑翻粉絲。
劉在錫請奶奶拔出他胸口的劍，完成任務。（翻攝自YouTube）
劉在錫在新人時期有「蚱蜢」的暱稱，為了回歸謙卑姿態，特地戴上蚱蜢頭套，潛進江原道的深山村莊，找尋不認識自己的「鬼怪新娘」，他笑說：「只有那個人能看到我胸口的劍。」而他最後也終於找到一個不認識自己的奶奶，但奶奶卻認得出他旁邊的金鍾旼，更是讓全場工作人員笑得人仰馬翻，劉在錫最後請對方拔出插在胸口的劍，完成任務，網友也紛紛留言說：「太鬧啦」、「沒想到劉大神扮鬼怪沒有違和感！」
《鬼怪》經典橋段即是只有「鬼怪新娘」才能看到，並拔出鬼怪胸口的劍。（翻攝自YouTube）
相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）
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