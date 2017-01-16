限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（影音）找嘸不認識他的人！劉在錫化身鬼怪爆笑找新娘

2017/01/16 11:56

劉在錫（右）找到一名不認識他的老奶奶，沒想到對方卻認識在他旁邊的金鍾旼（左），旁邊工作人員都笑翻。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由韓星孔侑主演的夯劇《鬼怪》掀起追劇潮，不少藝人深陷其中，國民MC劉在錫也不例外，因為他在南韓擁有高人氣和知名度，引起他主持的《無限挑戰》其他成員好奇：「南韓有不認識劉在錫的人嗎？」於是做了一個「你的名字是...」特輯，規定找到一個「不認識他」的人就可以下班，他特地穿起《鬼怪》中孔侑的黑色大衣，劇名也變成「劉怪」，呼應劇中「鬼怪新娘才能拔出胸口的劍」，誓言要找到那個人，過程中卻波折不斷，笑翻粉絲。

劉在錫請奶奶拔出他胸口的劍，完成任務。（翻攝自YouTube）

劉在錫在新人時期有「蚱蜢」的暱稱，為了回歸謙卑姿態，特地戴上蚱蜢頭套，潛進江原道的深山村莊，找尋不認識自己的「鬼怪新娘」，他笑說：「只有那個人能看到我胸口的劍。」而他最後也終於找到一個不認識自己的奶奶，但奶奶卻認得出他旁邊的金鍾旼，更是讓全場工作人員笑得人仰馬翻，劉在錫最後請對方拔出插在胸口的劍，完成任務，網友也紛紛留言說：「太鬧啦」、「沒想到劉大神扮鬼怪沒有違和感！」

《鬼怪》經典橋段即是只有「鬼怪新娘」才能看到，並拔出鬼怪胸口的劍。（翻攝自YouTube）

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）

相關新聞

推薦新聞
（影音）網友高潮惹！被讚「有什麼難得倒妳」 小S神回… （影音）網友高潮惹！被讚「有什麼難得倒妳」 小S神回…
2017/01/16 12:53
月薪2700到撈金百萬 動力火車曝血淚史 月薪2700到撈金百萬 動力火車曝血淚史
2017/01/16 12:31
（影音）找嘸不認識他的人！劉在錫化身鬼怪爆笑找新娘 （影音）找嘸不認識他的人！劉在錫化身鬼怪爆笑找新娘
2017/01/16 11:56
張文綺拜年被虧天天叫 莎莎今年可能婚 張文綺拜年被虧天天叫 莎莎今年可能婚
2017/01/16 11:33
看不出54歲！吳宗憲合照崩潰男神 看不出54歲！吳宗憲合照崩潰男神
2017/01/16 10:56
SMAP解散 木村拓哉魅力下滑 SMAP解散 木村拓哉魅力下滑
2017/01/16 10:51
（影音）學爸爸挑眉偷笑 Max萌度破表 （影音）學爸爸挑眉偷笑 Max萌度破表
2017/01/16 10:32
被酸抱強國大腿 劉樂妍再嗆：世界上沒台灣這個國籍 被酸抱強國大腿 劉樂妍再嗆：世界上沒台灣這個國籍
2017/01/16 10:00
犀利人妻差點投降 多虧「她」的幫忙 犀利人妻差點投降 多虧「她」的幫忙
2017/01/16 09:58
《海角》男星酗酒離婚不能見小孩 讀愛女信心好痛 《海角》男星酗酒離婚不能見小孩 讀愛女信心好痛
2017/01/16 09:49
咘咘Q臉沾奶油 祝壽外婆笑容好療癒 咘咘Q臉沾奶油 祝壽外婆笑容好療癒
2017/01/16 09:22
喜歡平淡幸福 小小瑜：上班族很好 喜歡平淡幸福 小小瑜：上班族很好
2017/01/16 09:11
日本歌姬劣化臉垂 34歲超齡一夕崩壞 日本歌姬劣化臉垂 34歲超齡一夕崩壞
2017/01/16 08:21
月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
2017/01/16 08:17
沾毒影響中國市場 金陽復出拍戲1天就GG 沾毒影響中國市場 金陽復出拍戲1天就GG
2017/01/16 08:11
自以為夜神月？！日老師「把名字寫進死亡筆記本」嚇唬學生 自以為夜神月？！日老師「把名字寫進死亡筆記本」嚇唬學生
2017/01/16 07:49
超省藝人遭騙光積蓄 婚後5年牛排都沒吃過 超省藝人遭騙光積蓄 婚後5年牛排都沒吃過
2017/01/16 07:43
（影音）甩強國封殺風波 盧廣仲廁所錄新歌 （影音）甩強國封殺風波 盧廣仲廁所錄新歌
2017/01/16 07:36
爛醉鬧場演唱會還開直播 玖壹壹回應超大器 爛醉鬧場演唱會還開直播 玖壹壹回應超大器
2017/01/16 07:32
等了3年再開唱 費玉清金雞年攻蛋 等了3年再開唱 費玉清金雞年攻蛋
2017/01/16 07:17
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.