《海角》男星酗酒離婚不能見小孩 讀愛女信心好痛
2017/01/16 09:49
〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人小應曾以《海角七號》中「水蛙」一角爆紅，廣告、戲約接不完，收入豐厚，不料後來染上酒癮，讓老婆忍無可忍離婚，也不讓他見小孩，沒有收入的他生活陷入困窘，一天只敢花100塊吃飯，但他當時即使陷低潮、年收不到50萬，還是會買菸、買酒，還得繳房租和贍養費，直到發現無法見到孩子，才真的意識到自己的人生如果再被這些東西困住，「肯定沒有未來了」，於是開始積極戒菸、規律運動、調整作息，也簽了新東家。
據《壹週刊》報導，小應因為前妻不允許，已經2年沒見到孩子，他透露：「小四的女兒上個月寫信給我，說很想念爸爸，老師本來想把她畫的作品拿去展覽，她不願意，因為想送給爸爸，我看了心好痛好痛。」鼓起勇氣打給前妻，希望能讓他和女兒見面，沒想到對方沒多說就馬上答應，他說：「可能是看到我有進步吧。」現在每周末能和女兒見面，享受天倫之樂，而他最近拍的《52Hz,I Love You》、《健忘村》即將上映，工作和生活終於再次步上正軌。
小應酗酒賠上家庭和事業，透露因為不能見愛女，才下定決心重振演藝事業。（資料照，記者陳逸寬攝）
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