看不出54歲！吳宗憲合照崩潰男神
2017/01/16 10:56
馬景濤主演過許多部瓊瑤劇，是許多女性的夢中情人。（翻攝自網路）
〔娛樂頻道／綜合報導〕54歲資深藝人馬景濤，年輕時主演過多部瓊瑤劇，是不少女性心目中的男神，近年工作重心轉往中國，因此較少在台灣露面，不過吳宗憲昨曬出和他的合照，保養得宜的凍齡模樣，讓不少網友驚嘆帥氣形象未減，大讚他仍是男神。
吳宗憲昨曬出和馬景濤合照，驚呼：「真是好久好久不見！」從背景來看應是在中國拍攝外景節目，照片中兩人笑得相當燦爛，還一起比出讚的手勢，許多網友感慨真的很長一段時間沒看到馬景濤了，但他看起來仍年輕帥氣，紛紛大讚他保養功夫了得，風範依舊。
吳宗憲（左）昨曬出和馬景濤的合照，網友大讚保養得宜，看起來仍相當年輕帥氣，看不出54歲。（翻攝自臉書）
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