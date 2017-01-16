月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚

許孟哲（左）哽咽坦承不婚一部分原因，是家裡龐大債務壓力，讓兩人對婚期沒有共識，右為張艾亞。（記者王文麟攝、翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕 頗受外界看好的許孟哲和張艾亞，日前證實情變，但2人似乎仍深愛對方，對戀情還難以忘懷，談起分手各自面容憔悴、眼眶泛紅，張艾亞受訪時更是哭成淚人兒，難以整理好情緒，昨是情變曝光後許孟哲首度錄影，受訪前眼眶泛紅回應情變心情，坦承除了結婚的時間點無共識，家裡的龐大債務也是分手的原因。

據《蘋果日報》報導，許孟哲被問到「是不是不夠愛才不結婚」，他則反駁：「不能這樣講，如果不愛，考慮的點就不會是這樣。」鬆口分手的其中一個原因，是因為家裡龐大債務，不想牽絆張艾亞，他沒跟外界說過，張艾亞也不知道，「前幾年有時1整年通告不到5個，但我從沒說過，還有很多債務上的壓力，最基本就是房貸。」但金額只有他和媽媽知道，現在家裡經濟重擔由他一人扛，他說現在只想解決現實問題，讓媽媽心中踏實一點，不再擔心兒子到夜不成眠，目前他月入約50萬，以明星來說確實不多，對照他之前說的「任何機會都不想放棄」，「賺錢趁現在」的拚勁其來有自。