限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚

2017/01/16 08:17

許孟哲（左）哽咽坦承不婚一部分原因，是家裡龐大債務壓力，讓兩人對婚期沒有共識，右為張艾亞。（記者王文麟攝、翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕 頗受外界看好的許孟哲和張艾亞，日前證實情變，但2人似乎仍深愛對方，對戀情還難以忘懷，談起分手各自面容憔悴、眼眶泛紅，張艾亞受訪時更是哭成淚人兒，難以整理好情緒，昨是情變曝光後許孟哲首度錄影，受訪前眼眶泛紅回應情變心情，坦承除了結婚的時間點無共識，家裡的龐大債務也是分手的原因。

據《蘋果日報》報導，許孟哲被問到「是不是不夠愛才不結婚」，他則反駁：「不能這樣講，如果不愛，考慮的點就不會是這樣。」鬆口分手的其中一個原因，是因為家裡龐大債務，不想牽絆張艾亞，他沒跟外界說過，張艾亞也不知道，「前幾年有時1整年通告不到5個，但我從沒說過，還有很多債務上的壓力，最基本就是房貸。」但金額只有他和媽媽知道，現在家裡經濟重擔由他一人扛，他說現在只想解決現實問題，讓媽媽心中踏實一點，不再擔心兒子到夜不成眠，目前他月入約50萬，以明星來說確實不多，對照他之前說的「任何機會都不想放棄」，「賺錢趁現在」的拚勁其來有自。

相關新聞

推薦新聞
許孟哲淚吐情變真相 扛債不敢婚 許孟哲淚吐情變真相 扛債不敢婚
2017/01/16 06:00
豬哥亮寫好遺書 沒謝金燕名字 豬哥亮寫好遺書 沒謝金燕名字
2017/01/16 06:00
超省藝人遭騙光積蓄 婚後5年牛排都沒吃過 超省藝人遭騙光積蓄 婚後5年牛排都沒吃過
2017/01/16 07:43
焦恩俊個資被拍照PO網 中國飯店怒鍘員工 焦恩俊個資被拍照PO網 中國飯店怒鍘員工
2017/01/16 06:59
日本歌姬劣化臉垂 34歲超齡一夕崩壞 日本歌姬劣化臉垂 34歲超齡一夕崩壞
2017/01/16 08:21
爛醉鬧場演唱會還開直播 玖壹壹回應超大器 爛醉鬧場演唱會還開直播 玖壹壹回應超大器
2017/01/16 07:32
凸槌人生逆轉勝 華原朋美馬術奪冠 凸槌人生逆轉勝 華原朋美馬術奪冠
2017/01/16 08:27
貝克漢愛女神速抽高 才5歲長腿超驚豔 貝克漢愛女神速抽高 才5歲長腿超驚豔
2017/01/16 08:52
替《航海王》配過音！聲優出櫃 自爆小學男男舌吻 替《航海王》配過音！聲優出櫃 自爆小學男男舌吻
2017/01/16 07:21
信520重返小巨蛋 發夢順便辦婚宴 信520重返小巨蛋 發夢順便辦婚宴
2017/01/16 06:00
（影音）甩強國封殺風波 盧廣仲廁所錄新歌 （影音）甩強國封殺風波 盧廣仲廁所錄新歌
2017/01/16 07:36
喜歡平淡幸福 小小瑜：上班族很好 喜歡平淡幸福 小小瑜：上班族很好
2017/01/16 09:11
自以為夜神月？！日老師「把名字寫進死亡筆記本」嚇唬學生 自以為夜神月？！日老師「把名字寫進死亡筆記本」嚇唬學生
2017/01/16 07:49
藍又時解放E奶開唱 甜讚老公放閃 藍又時解放E奶開唱 甜讚老公放閃
2017/01/16 06:00
費玉清 6月首度攻蛋 藏什麼玄機 費玉清 6月首度攻蛋 藏什麼玄機
2017/01/16 06:00
咘咘Q臉沾奶油 祝壽外婆笑容好療癒 咘咘Q臉沾奶油 祝壽外婆笑容好療癒
2017/01/16 09:22
阿妹雄蛋6場門票8分鐘秒殺 男友PO圖哀嚎 阿妹雄蛋6場門票8分鐘秒殺 男友PO圖哀嚎
2017/01/16 06:00
盧廣仲懶理中國打壓 投身環台巡演 盧廣仲懶理中國打壓 投身環台巡演
2017/01/16 06:00
威肯無縫接軌席琳娜 貝拉怒死黨背後捅刀 威肯無縫接軌席琳娜 貝拉怒死黨背後捅刀
2017/01/16 06:00
黃小琥三不一沒有 霸氣狂轟小巨蛋 黃小琥三不一沒有 霸氣狂轟小巨蛋
2017/01/16 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.