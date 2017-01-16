遭「假老公」騷擾多年 資深女主播憂人身安全

張婯嬅擔任新聞主播10餘年，資歷深厚。（翻攝自張婯嬅臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕壹電視主播張婯嬅近期傳出有位自稱是她老公的瘋狂粉絲不斷示愛，她因不希望被外界誤會，昨晚緊急發表聲明，強調目前未婚，與該網友素昧平生，其實，該網友2年前已經逼得張婯嬅出面澄清，如今對方又再自稱「張婯嬅老公」，讓她非常恐懼。

2年前，張婯嬅遭某位蔡姓先生騷擾2年，除自稱她的老公，還騷擾張婯嬅同事和其他網友，當時該男子更在臉書上大膽示愛，最後張婯嬅不堪其擾，憤而報警。沒想到日前該網友再度出現，同樣又以「張婯嬅老公」身分自居，讓張婯嬅痛苦萬分。

昨晚，壹電視主播張婯嬅透過臉書發表聲明，強調至今未婚單身。（翻攝自張婯嬅臉書）

張婯嬅昨覺得事態嚴重，立即透過臉書發表聲明：「一名蔡姓網友於臉書及其他網站中，自稱為『主播張婯嬅的老公…』或陳述婯嬅為『他最愛的老婆…』，又以『最愛的老婆張婯嬅…』為註釋，頻繁的轉載本人照片，該等言論並非屬實，婯嬅從未結婚一直是單身，與蔡姓網友素昧平生，在此嚴正聲明。」

張婯嬅說，該名網友不斷嚴詞嚇止她臉書留言的其他網友，並要求其撤除留言，已造成網友及粉絲團的困擾及不安，張婯嬅藉此表達最大歉意，希望透過發表聲明以正視聽，也不排除向警方備案。