（影音）《超人》大發攻陷TWICE 飛撲獻吻超會撩妹

《我的超人爸爸》童星大發（左）在後台向「TWICE」成員娜璉主動獻吻。（翻攝自TWICE Instagram）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕超人氣育兒節目《我的超人爸爸》班底，去年底參加南韓KBS演藝大賞頒獎典禮，雙胞胎書言、書俊衝上台向爸爸討抱抱，逗趣舉動成為當晚矚目焦點。15日《超人》播出當天後台花絮，人氣童星大發在休息室見到夯團「TWICE」9位成員，嘴巴超甜頻稱讚姊姊們「漂亮」，還積極主動獻吻，成功擄獲姊姊們的心。

《我的超人爸爸》童星大發最愛「TWICE」娜璉，直接撲向姊姊懷裡。（擷取自TWICE Instagram）

15日節目中，大發一開始看到「TWICE」9位成員來到休息室，顯得有點害羞，不斷在成員們身後打轉。時間過去，大發漸漸放開緊張心情，先是默默從身後接近團員們，主動「拋媚眼」，可愛舉動立刻引起成員娜璉、SANA、多賢笑開懷。

《我的超人爸爸》童星稱讚「TWICE」漂亮。（擷取自TWICE Instagram）

爸爸李同國先問：「大發啊，姊姊們漂亮嗎？」大發一開始先不做聲，慢慢接近娜璉，獻上「香吻」一個後，才心滿意足回答「漂亮」；之後爸爸再追問，「那誰最漂亮？」大發毫不猶豫撲向娜璉，緊緊抱住他心中的漂亮姊姊，一連親3次以外，還加碼比出「讚」手勢，積極程度讓爸爸也驚呆，悄悄在旁問大發「親愛的你怎麼啦」。之後，他也和娜璉留影紀念，萌樣讓粉絲直呼：「2個都好可愛」。

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