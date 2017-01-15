遭酸民砲轟昏倒後 金裕貞近照曝光

金裕貞10日終於出院，返家休息。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕17歲南韓「國民妹妹」金裕貞，日前才因工作繁忙，過勞加上重感冒住院，之後又在電影《因為愛》映後見面會上站三七步、玩手指，慘遭酸民砲轟散漫、態度不佳，承受不了巨大壓力的她，返家後因壓力性休克症狀送醫。近日，金裕貞的造型師在Instagram上傳金裕貞的近照，向粉絲報平安。

金裕貞（左）日前在電影映後會上站三七步，遭酸民砲轟態度不佳。（翻攝自Naver）

金裕貞在昏倒送醫後，就未出席所有電影宣傳活動，連KBS《演技大賞》也沒能到場領獎，經紀公司透露，金裕貞10日已經出院返家休息，之後將會暫停所有演藝工作，直到金裕貞身體好轉後才會恢復工作。而金裕貞的造型師也在Instagram分享她的近況，照片中金裕貞重拾笑容，穿著黑色羽絨外套，露出燦爛地微笑，氣色明顯比之前紅潤，粉絲看到照片也紛紛希望金裕貞能好好休息，對於她小小年紀就要面對酸民惡評感到心疼。

車太鉉（左）也心疼金裕貞（右）挨罵，出面力挺她。（翻攝自金裕貞Instagram）