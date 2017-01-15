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強哥怒告金融公司搞掉79億 理財佣金高過贍養費

2017/01/15 23:24

強尼戴普日前剛結束離婚訴訟，又上法庭控訴被詐欺2.5億美元（約台幣79億元）。（翻攝自DailyMail）

〔娛樂頻道／綜合報導〕影星強尼戴普和前妻安柏赫德鬧了8個月的離婚訴訟，剛於13日正式結束，他得負擔700萬美金的贍養費（約台幣2.2億元），今強尼戴普再上法庭，控訴金融公司管理不善，導致他名下財產約2.5億美金（約台幣79億元）憑空消失，直言「根本是詐欺」，金融公司方面則回應：「是他過度揮霍！

據《US Magazine》報導，強尼戴普過去依靠金融公司處理財產及法律事務，如今卻因公司不當管理財產，害他損失上億家產，還得支付1億元（約台幣31.6億元）的高額佣金。日前他透過52頁的控告書指控曼德爾金控集團，指控書中也提到，除了經營不善外，曼德爾為了填補瀆職造成的損失，以近乎詐欺的手段，強迫強尼戴普處置重要資產，讓他相當氣憤。

針對此事，曼德爾金控集團直指一切原因都是強尼戴普過度揮霍，並怒轟他的指控都是不實謊言。目前兩方官司仍持續當中，除此之外，強尼戴普還得先依承諾償還金融公司500萬美元（約台幣16億元）的貸款。

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