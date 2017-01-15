木村嫂開通IG狂吸4萬粉絲 秀廚藝反被嫌棄賣相差

工藤靜香近來開設Instagram帳號，短短8天吸引4萬粉絲追蹤。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕傑尼斯天王木村拓哉與女星工藤靜香結婚17年，夫妻倆對私生活向來保密，靜香日前卻一改低調作風，在7日開設官方Instagram帳號，分享私生活的點點滴滴，短短8天內就吸引4萬人追蹤，人氣頗旺。然而此舉卻惹毛不少木村粉絲，認為她身為「木村嫂」不該如此高調。

工藤靜香在Instagram分享家常料理，卻被部分網友批賣相不佳。（翻攝自Instagram）

擅長料理的靜香，連日來po出多張日常料理照片，包括蛋糕、優格、肉捲等，讓人一窺木村夫婦的廚房佳餚，靜香甚至熱心寫出料理做法，積極和網友互動，卻有不少酸民不領情，直呼：「賣相不佳」、「配色不好看」、「一點都不想學」。

此外，先前天團「SMAP」解散，靜香被部分粉絲指為始作俑者，人氣再度下滑，即使她此次將官方帳號設定為未公開，並寫下「粉絲俱樂部專用帳號」，按追蹤才能看到內容，甚至從未PO出家人露臉照，卻仍舊惹火木村粉絲，認為她將私生活作為宣傳工具，對她更加反感，甚至還有網友推測，她是為了夫妻倆日後同台鋪路，激烈反應想必讓她始料未及。

工藤靜香在Instagram分享私生活，意外引來老公粉絲反感。（翻攝自Instagram）