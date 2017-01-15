限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

KID當郭彥甫模特兒 完成品歪變陳大天

2017/01/15 22:54

網友笑稱郭彥甫畫筆下的KID（左），比較像陳大天（右）。（合成圖，擷取自郭彥甫臉書、翻攝自陳大天臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕郭彥甫出道10年多，小時候一直夢想成為畫家的他，近年不斷精進繪畫功力，去年更舉辦為期1個月的個人畫展，展現繪畫天分。今天他邀請「瘋面仔」KID當他的模特兒，利用壓克力顏料在紙箱上完美複製KID長相，不過有網友看到完成品，笑說「也太像陳大天了吧」，讓粉絲笑翻。

KID受邀到郭彥甫的工作室，當郭彥甫的模特兒。（擷取自郭彥甫臉書）

郭彥甫今天邀請KID到他的工作室，兩人一邊聊天一邊讓郭彥甫把KID的長相畫在紙箱上，郭彥甫還表示，要把KID「野人、叢林、自由奔放」的感覺以抽象概念畫出。郭彥甫完成作品後，驚人繪畫天賦受到大票粉絲讚賞，還有人笑說「畫裡的KID好像有點優」，引起眾人紛紛許願希望當郭彥甫的模特兒。

不過有網友看到完成品後，覺得跟陳大天超像，留言笑說「原來模特兒是陳大天」、「KID你找到兄弟了」，其它網友看了也紛紛起鬨，引起討論。

郭彥甫近期轉型成畫家，已有不少畫作賣出。（翻攝自郭彥甫臉書）

相關影片：影片擷取自FaceBook，如遭移除敬請見諒。

相關新聞

推薦新聞
（影音）《超人》大發攻陷TWICE 飛撲獻吻超會撩妹 （影音）《超人》大發攻陷TWICE 飛撲獻吻超會撩妹
2017/01/15 23:02
Gary才為音樂退RM 竟爆不合團員、公司歇業 Gary才為音樂退RM 竟爆不合團員、公司歇業
2017/01/15 22:27
林憶蓮出戰《歌手5》挨批「自降格調」 舊愛出面護航 林憶蓮出戰《歌手5》挨批「自降格調」 舊愛出面護航
2017/01/15 22:15
猜拳猜贏就拿走 羅志祥大方灑紅包犒賞員工 猜拳猜贏就拿走 羅志祥大方灑紅包犒賞員工
2017/01/15 21:52
（影音）無數的光明燈！ 亂彈阿翔求偶像待遇爽一次 （影音）無數的光明燈！ 亂彈阿翔求偶像待遇爽一次
2017/01/15 21:34
藍又時E奶解禁 深V海溝大放送 藍又時E奶解禁 深V海溝大放送
2017/01/15 21:30
才剛和老婆慶結婚周年 品冠竟被歌后親這裡 才剛和老婆慶結婚周年 品冠竟被歌后親這裡
2017/01/15 21:16
拿鐵赴夏威夷家族旅行 分手妹萌曬母女比基尼 拿鐵赴夏威夷家族旅行 分手妹萌曬母女比基尼
2017/01/15 20:52
阿信也唱過媽媽請你也保重 國寶歌王90歲再開唱 阿信也唱過媽媽請你也保重 國寶歌王90歲再開唱
2017/01/15 20:33
（影音）曾遭練習生借錢不還 阿沁財庫交給老婆管 （影音）曾遭練習生借錢不還 阿沁財庫交給老婆管
2017/01/15 20:16
山崎賢人熊抱正妹 日本少女集體失戀超崩潰 山崎賢人熊抱正妹 日本少女集體失戀超崩潰
2017/01/15 20:04
強國女星遭偷拍 下秒竟喊「愉悅」 強國女星遭偷拍 下秒竟喊「愉悅」
2017/01/15 19:32
在宣示主權嗎？ 梁云菲甜靠浪子春風真情表白 在宣示主權嗎？ 梁云菲甜靠浪子春風真情表白
2017/01/15 19:25
直播互動自嗨 女星嘆：有時真的很寂寞 直播互動自嗨 女星嘆：有時真的很寂寞
2017/01/15 19:19
三級片豔星遭前夫冷言冷語 難忍壓力想跳樓 三級片豔星遭前夫冷言冷語 難忍壓力想跳樓
2017/01/15 19:17
朱孝天38歲生日 老婆露美背擁吻曬恩愛 朱孝天38歲生日 老婆露美背擁吻曬恩愛
2017/01/15 18:58
173槓上SpeXial 放話輸了就裸奔 173槓上SpeXial 放話輸了就裸奔
2017/01/15 18:43
梁云菲曝光媽媽照片 高顏值被讚「桃園林青霞」 梁云菲曝光媽媽照片 高顏值被讚「桃園林青霞」
2017/01/15 18:37
Rain遭姜虎東調侃戀情 尷尬低頭摀耳朵 Rain遭姜虎東調侃戀情 尷尬低頭摀耳朵
2017/01/15 18:33
洪洪洪要來惹！ 金來沅襲台加碼擊掌、合照福利 洪洪洪要來惹！ 金來沅襲台加碼擊掌、合照福利
2017/01/15 18:23
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.