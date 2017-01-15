KID當郭彥甫模特兒 完成品歪變陳大天

網友笑稱郭彥甫畫筆下的KID（左），比較像陳大天（右）。（合成圖，擷取自郭彥甫臉書、翻攝自陳大天臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕郭彥甫出道10年多，小時候一直夢想成為畫家的他，近年不斷精進繪畫功力，去年更舉辦為期1個月的個人畫展，展現繪畫天分。今天他邀請「瘋面仔」KID當他的模特兒，利用壓克力顏料在紙箱上完美複製KID長相，不過有網友看到完成品，笑說「也太像陳大天了吧」，讓粉絲笑翻。

KID受邀到郭彥甫的工作室，當郭彥甫的模特兒。（擷取自郭彥甫臉書）

郭彥甫今天邀請KID到他的工作室，兩人一邊聊天一邊讓郭彥甫把KID的長相畫在紙箱上，郭彥甫還表示，要把KID「野人、叢林、自由奔放」的感覺以抽象概念畫出。郭彥甫完成作品後，驚人繪畫天賦受到大票粉絲讚賞，還有人笑說「畫裡的KID好像有點優」，引起眾人紛紛許願希望當郭彥甫的模特兒。

不過有網友看到完成品後，覺得跟陳大天超像，留言笑說「原來模特兒是陳大天」、「KID你找到兄弟了」，其它網友看了也紛紛起鬨，引起討論。

郭彥甫近期轉型成畫家，已有不少畫作賣出。（翻攝自郭彥甫臉書）

相關影片：影片擷取自FaceBook，如遭移除敬請見諒。