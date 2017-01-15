女星闖鐵道自拍還PO文 白目行為被罵翻

松本伊代（左）與好友早見優（右）闖入鐵軌區拍照。（翻攝自松本伊代部落格）

〔娛樂頻道／綜合報導〕51歲的日本女星松本伊代與早見優是80年代的偶像歌手，曾經風靡一時。日前，兩人一起到京都遊玩，卻闖入鐵道區還開心地自拍，並將照片上傳網路，分享在鐵軌拍照的驚險故事。照片一出，立刻引起網友大罵「觸法了還開心炫耀」。

松本伊代（左）透露拍完照的瞬間，平交道警鈴響起才趕快逃走。（翻攝自松本伊代部落格）

據日媒《livedoor》報導，松本伊代昨日在社群網站放上與早見優在鐵道上的合照，只見她和早見優興奮地站在鐵道中間的石子道上，張開手擺POSE，還開心地分享，和早見優拍完照後，聽到平交道警鈴響起，兩人才趕緊逃走，完全沒發覺自己犯錯了。隨後，松本伊代被網友砲轟，直批兩人都已經50歲了，還跟小學生一樣，一點常識都沒有，甚至有網友激動地要求警方應該直接逮捕他們。

事實上，日本明文規定不能擅闖鐵道拍照，甚至嚴禁架設攝影器材，否則將會觸法。2015年也曾有台灣遊客擅自在四國鐵道拍照，不幸遭特快車撞擊身亡。松本伊代事後也刪除發文。

照片一出松本伊代立刻被罵翻。（翻攝自松本伊代部落格）