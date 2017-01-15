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才剛和老婆慶結婚周年 品冠竟被歌后親這裡

2017/01/15 21:16

陳潔儀（右）特地從新加坡飛來上海聲援品冠。（種子提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕品冠昨晚在中國上海開唱，一口氣請到新加坡歌后陳潔儀、吳克群擔任雙嘉賓，陳潔儀特地從新加坡飛到上海來聲援，還熱情在品冠臉頰獻上一吻，日前品冠才在臉書和老婆歡慶結婚5周年，寫文暗示「我看起來很紳士，但只有你懂我的粗暴」，令人想入非非，沒想到這話被陳潔儀拿來調侃，她先是大讚品冠是好男人，「有吸引力的人都有一種衝突，就像你對老婆的告白，曾講的那個『粗暴』」，讓品冠聽了哈哈大笑。

品冠（右）邀請到吳克群擔任嘉賓。（種子提供）

品冠代替蘇永康，和陳潔儀合唱《愛的正好》，唱完故意問陳潔儀：「我可以超越他（指蘇永康）嗎？」讓陳潔儀嬌笑：「不要問我這個啦！」讓歌迷全都笑翻。去年品冠因為受傷，在上海開唱還需要坐著輪椅，昨晚他誓言要全程站著唱。

品冠（左）被陳潔儀親了臉頰。（種子提供）

吳克群則笑稱從小「聽品冠的歌長大」，一聽到關鍵字「小時候」，品冠立馬回：「小心講，不要講小時候。」讓歌迷都笑翻。而吳克群也開口拜託品冠陪他一起唱《最近比較煩》，並自告奮勇要唱原本周華健的部分，於是兩人臨時起意獻唱，並即興改歌詞，逗樂現場歌迷。

品冠去年在上海開唱還要坐輪椅，今年誓言要全程站著唱。（種子提供）

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