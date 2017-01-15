Gary才為音樂退RM 竟爆不合團員、公司歇業

Gary（右）和Gill被爆不合2年，Leessang恐面臨解散。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓藝人Gary不僅在綜藝節目上表現亮眼，歌手出身的他在音樂方面也相當有才華，並和Gill「吉」組成嘻哈團體Leessang。日前Gary才為發展音樂事業退出《Running Man》班底，不料卻被爆出Leessang可能拆夥，共同創立的經紀公司將吹熄燈號。

Gary去年10月為發展音樂事業，辭去《RM》主持棒。（合成圖，翻攝自網路）

據《MK News》報導，Gary和Gill早在2015年就開始不合，兩人目前也沒有一起工作，有知情人士透露，Gary因《RM》在中國人氣很高，並有獨自前往中國發展的計畫。雖還不確定Leessang是否會解散，但兩人關係確實已疏遠。而聯手經營的經紀公司Leessang Company正陷於資金及租賃糾紛，目前正在辦理停業手續。

不少網友聽到消息後覺得相當可惜，直喊「不要解散」，而許多粉絲在Gary辭去《RM》主持棒時相當不捨，如今又爆出音樂事業遭遇挫折，除了替他打氣外也給予祝福。