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（影音圖多）蜜拉喬娃維琪親民撲台 粉絲頂寒風苦守女神降臨

2017/01/15 20:30

蜜拉喬娃維琪抵台。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕蜜拉喬娃維琪二度來台，與導演老公保羅安德森已在晚間7點多飛抵桃園機場，另一方面，下午就已經有粉絲頂著寒風在飯店外守候「女神」。

蜜拉喬娃維琪與老公保羅安德森（後）抵達飯店。（記者陳逸寬攝）

兩人約8點15到達飯店門口，蜜拉一下車就大展親民面，除和影迷問好，合照、簽名也來者不拒，完全沒有架子，一旁的保羅則微笑看著老婆受到粉絲簇擁的樣子，另外也有專業粉絲找保羅自拍。

蜜拉喬娃維琪幫粉絲一個個簽名。（記者陳逸寬攝）保羅安德森幫粉絲一個個簽名。（記者陳逸寬攝）蜜拉喬娃維琪受粉絲熱情歡迎，老公保羅安德森在一旁看得笑呵呵。（記者陳逸寬攝）

《惡靈古堡：最終章》改編自同名電玩，是系列作第6集，全球擁有廣大粉絲，這次卡司請來好萊塢人氣新星露比蘿絲、日本名模Rola、南韓男神李準基等人，陣容堅強。

蜜拉上次來台是1997年，宣傳《第五元素》，明天將與導演保羅於下午5點半現身信義區的首映會，與粉絲相見歡。《惡靈古堡：最終章》1月26日全台上映。

粉絲拿著蜜拉喬娃維琪的海報在飯店守候。（記者陳逸寬攝）粉絲秀出蜜拉喬娃維琪親筆簽名。（記者陳逸寬攝）

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