林憶蓮出戰《歌手5》挨批「自降格調」 舊愛出面護航

林憶蓮決定參賽《歌手5》後，正反評價兩極。（翻攝自林憶蓮微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港天后林憶蓮參加中國節目《我是歌手5》，準備在電視上一展好歌喉。不過消息傳出後，引起兩極評價，有網友專文撰稿指出，林憶蓮已經貴為「殿堂級」歌手，如今和其它歌手一起參加電視台比賽，未免「自降格調」，對此，林憶蓮的舊愛許愿發文聲援，「她的表演和能力，其實值得支持」。

林憶蓮確定參賽《我是歌手5》。（擷取自YouTube）

林憶蓮決定參加《我是歌手5》，貴為天后卻願意和後輩良性競爭的勇氣備受肯定，不過網路上也傳出反對的聲音，認為已經是「殿堂等級」的她參加比賽，說穿了不是想要電爆其它歌手，就是降低自己的格調。對此，林憶蓮的舊愛兼音樂路上的好戰友，發文聲援林憶蓮：「從藝術欣賞角度，她的表演和能力，其實值得支持，為何我們就不能好好替憶蓮，為香港歌手加油呢？」

許愿PO文貼出後，受到不少網友按讚轉發，也有網友留言表示，無論林憶蓮做什麼都支持，還有網友回擊撰文反對林憶蓮參賽的人：「她幾歲了要幹麻還要你教？」

林憶蓮舊愛兼好友許愿發文聲援林憶蓮。（翻攝自許愿臉書）

林憶蓮舊愛許愿，PO文肯定林憶蓮歌唱功力，希望粉絲可以支持。（翻攝自許愿臉書）