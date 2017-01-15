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傅子純用嘴巴修車 蘇晏霈炒菜冷汗直流

2017/01/15 19:53

傅子純化身修車師傅要幫民眾服務，笑說他在劇中用嘴巴修車很容易，今天擔任一日店長才知道不簡單。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕在民視《春花望露》中分別飾演春生的傅子純和有純的蘇晏霈，為結合劇中情節，特地各自出席活動宣傳造勢，傅子純在北部擔任汽車百貨的一日店長，蘇晏霈則是南下高雄去賣廚具。

傅子純在內湖擔任汽車百貨一日店長，讓「春生」真的來服務消費者，他大嘆：「劇中的我都是用嘴巴修車，今天擔任一日店長才知道真的不容易。」他認為擔任一日店長最難的部分，就是要專業的介紹並銷售賣場千種商品，而且也透露其實自己不像戲中是個修車專家，如果遇到汽車需要換輪胎、沒電的狀況，也只能打電話求救了。

蘇晏霈大秀廚藝，但今天被告知要煮一道料理時緊張得不得了，笑說自己冷汗直流。（民視提供）

南台灣則找來蘇晏霈站台，蘇晏霈還在現場秀廚藝，但她表示對廚藝並不擅長，最會的就是買大骨回家跟青菜一起熬煮成蔬菜湯，所以今天被告知要煮一道料理時緊張得不得了，讓她開玩笑說自己都冷汗直流。

這次回到家鄉做活動，本來父母告知她要工作無法到場看她精彩的表現，但蘇晏霈卻在炒菜到一半時發現有2個長得很面熟的臉孔，原來是爸爸媽媽默默出現在現場，她開心地說：「年紀都這麼大了，還偷偷營造什麼驚喜啦。」

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