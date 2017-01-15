亂彈阿翔羨慕DJ辣妹多 玩團很可憐

亂彈阿翔「一個人的旅行」演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王亂彈阿翔今晚在Legacy舉行「一個人的旅行」演唱會，他也是Legacy「鐵漢柔情」系列開唱的第一人，很感謝藝人好友們送飼料讓流浪動物過年也能吃飽飽。

亂彈阿翔「一個人的旅行」演唱會。（記者王文麟攝）

談到演唱會主題，亂彈阿翔表示：「每個人都是一個人來到這世界、一個人離開，而每個人在世上，大部分時間也都是一個人，不管是下樓買菜、寄信等等，這些獨處的時光，其實都是一個人的旅行。」

演唱會開場，亂彈阿翔邀請DJ開場，笑說：「DJ改編我的歌曲成舞曲很好聽，你們DJ辣妹比較多，我們玩團的很可憐！」開玩笑說以後可以考慮做舞曲。

亂彈阿翔「一個人的旅行」演唱會。（記者王文麟攝）

今晚亂彈阿翔將深受歌迷喜愛的歌曲《不一樣的朋友》改編曲風，果真展現鐵漢柔情一面，台下歌迷聽得陶醉又感傷。

另外亂彈阿翔介紹要演唱得獎歌曲《完美落地》時，歌迷一陣歡呼，招牌沙啞低沉嗓音把這首歌唱出獨特情感。

亂彈阿翔開唱，包括同門的五月天、家家、鼓鼓，以及羅志祥、陶晶瑩、蔡健雅、蔡燦得、藍又時和張芸京等好友都紛紛獻上祝福。好友們都知道他在鐵漢的外表下其實是個「好爸爸」，家裡的3隻毛小孩全是救援、認養回來的，因此藝人好友共襄盛舉，不送花籃通通改為貓、狗飼料，將全數捐給相關動保團體，為流浪動物們加菜，亂彈阿翔特別在台上謝謝好友們，讓流浪動物過年也能吃飽飽。