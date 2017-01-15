173槓上SpeXial 放話輸了就裸奔

曾子余（左）忌妒SpeXial的明杰人氣比他高，哭喊：「我好難過」。（TVBS提供）〔記者洪素津／台北報導〕日前才遭五月天阿信大玩「173一起閃」諧音的男團173，這次在TVBS《食尚玩家-就要醬玩》再次邀另一人氣男團SpeXial，雙方除完成委託任務外，還賭上台灣男孩團體的面子，曾子余直接撂狠話拖顏永烈下水：「再輸，永烈哥裸奔。」

173邀請SpeXial的明杰、Teddy上節目，賭的是「人氣男團」的面子。（TVBS提供）

173成員顏永烈與曾子余，先前PK「美聲男團」GTM慘敗後，願賭服輸成為助理主持並服侍GTM。這次173不願再輸，再度與SpeXial的明杰、Teddy開戰，雙方交叉分組詢問在地人探訪嘉義美食，過程中，明杰人氣超高，被學生包圍要求合照，反觀曾子余被冷落在一旁，形成強烈對比，讓曾子余忍不住怒吼：「我好歹也主持了七年，我好難過，都沒有人理我！」明杰才趕緊上前安慰子余。

曾子余（右）為了奪勝直接撂狠話拖顏永烈下水：「再輸，永烈哥裸奔！」。（TVBS提供）

節目中 173與SpeXial正式分組比賽，彼此勝負心都相當強烈，堅決不能丟了男團的面子，尤其173已經輸給GTM一次，這次對上SpeXial，曾子余堅定的說：「不能再輸了！」，為了奪勝他也不惜撂下狠話：「再輸，永烈哥裸奔！」雖然求勝心切，但聽到「裸奔」二字的顏永烈，在一旁哭笑不得，比賽還未開始，兩人就已先起內鬨。