限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

173槓上SpeXial 放話輸了就裸奔

2017/01/15 18:43

曾子余（左）忌妒SpeXial的明杰人氣比他高，哭喊：「我好難過」。（TVBS提供）〔記者洪素津／台北報導〕日前才遭五月天阿信大玩「173一起閃」諧音的男團173，這次在TVBS《食尚玩家-就要醬玩》再次邀另一人氣男團SpeXial，雙方除完成委託任務外，還賭上台灣男孩團體的面子，曾子余直接撂狠話拖顏永烈下水：「再輸，永烈哥裸奔。」

173邀請SpeXial的明杰、Teddy上節目，賭的是「人氣男團」的面子。（TVBS提供）

173成員顏永烈與曾子余，先前PK「美聲男團」GTM慘敗後，願賭服輸成為助理主持並服侍GTM。這次173不願再輸，再度與SpeXial的明杰、Teddy開戰，雙方交叉分組詢問在地人探訪嘉義美食，過程中，明杰人氣超高，被學生包圍要求合照，反觀曾子余被冷落在一旁，形成強烈對比，讓曾子余忍不住怒吼：「我好歹也主持了七年，我好難過，都沒有人理我！」明杰才趕緊上前安慰子余。

曾子余（右）為了奪勝直接撂狠話拖顏永烈下水：「再輸，永烈哥裸奔！」。（TVBS提供）

節目中 173與SpeXial正式分組比賽，彼此勝負心都相當強烈，堅決不能丟了男團的面子，尤其173已經輸給GTM一次，這次對上SpeXial，曾子余堅定的說：「不能再輸了！」，為了奪勝他也不惜撂下狠話：「再輸，永烈哥裸奔！」雖然求勝心切，但聽到「裸奔」二字的顏永烈，在一旁哭笑不得，比賽還未開始，兩人就已先起內鬨。

相關新聞

推薦新聞
Paul駁斥接棒「田中清桃」 秀出柏克萊大學文憑 Paul駁斥接棒「田中清桃」 秀出柏克萊大學文憑
2017/01/15 17:38
許孟哲情變後...冬運冰球國手名單不見他！ 許孟哲情變後...冬運冰球國手名單不見他！
2017/01/15 16:35
女神崩壞！舒子晨肥腫見客被退讚 女神崩壞！舒子晨肥腫見客被退讚
2017/01/15 11:46
最美小龍女復出 古裝扮相再現仙氣 最美小龍女復出 古裝扮相再現仙氣
2017/01/15 12:46
瓊瑤愛情片男神 秦漢70歲現在變這樣... 瓊瑤愛情片男神 秦漢70歲現在變這樣...
2017/01/15 10:52
為了「他」 鄭弘儀假日天冷加班也甘願 為了「他」 鄭弘儀假日天冷加班也甘願
2017/01/15 11:52
57歲混血男星費翔 現在變這樣…… 57歲混血男星費翔 現在變這樣……
2017/01/15 13:58
情色照引鄉民噴酸液 雪莉關IG反擊 情色照引鄉民噴酸液 雪莉關IG反擊
2017/01/15 16:08
劉雨柔比基尼C奶滿出來 「老公視角」超犯規 劉雨柔比基尼C奶滿出來 「老公視角」超犯規
2017/01/15 12:50
（影音）豬哥亮遺書寫好拚宣傳 迪化街暴動搶紅包 （影音）豬哥亮遺書寫好拚宣傳 迪化街暴動搶紅包
2017/01/15 15:14
6.6萬張門票8分鐘秒殺完售 阿妹說話了！ 6.6萬張門票8分鐘秒殺完售 阿妹說話了！
2017/01/15 14:50
「余亮情節」破冰難 豬哥亮一聽余天就... 「余亮情節」破冰難 豬哥亮一聽余天就...
2017/01/15 13:37
許孟哲情變、國手夢喊卡 孫協志這樣說... 許孟哲情變、國手夢喊卡 孫協志這樣說...
2017/01/15 17:57
歐洲旅遊被詐騙 太陽竟然這樣做 歐洲旅遊被詐騙 太陽竟然這樣做
2017/01/15 14:11
Jolin搶紅包不喊累 年前1個月撈5600萬 Jolin搶紅包不喊累 年前1個月撈5600萬
2017/01/15 11:50
童年照破整型說 鹿晗從小就超會放電 童年照破整型說 鹿晗從小就超會放電
2017/01/15 11:18
胡瓜當眾劈腿 遭包圍強押砸派 胡瓜當眾劈腿 遭包圍強押砸派
2017/01/15 13:26
E級辣肉賣峰情！英國波神全裸拍年曆 E級辣肉賣峰情！英國波神全裸拍年曆
2017/01/15 15:08
陳珮騏不滿遭偷拍 公開轉貼粉絲發文籲尊重 陳珮騏不滿遭偷拍 公開轉貼粉絲發文籲尊重
2017/01/15 16:23
韓媳初體驗！天心閃嫁忙拍戲 過年陪歐巴回家 韓媳初體驗！天心閃嫁忙拍戲 過年陪歐巴回家
2017/01/15 10:49
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.