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許孟哲情變、國手夢喊卡 孫協志這樣說...

2017/01/15 17:57

許孟哲（左）近日新聞不斷，孫協志PO文疑安慰。（翻攝自孫協志臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人許孟哲昨天傳出情變張艾亞，沒想到就連原本獲選冰球協會國手資格也因工作痛失良機，對此，同為5566成員的孫協志，稍早在臉書分享一段寓意深奧的文字，不少網友猜想，這可能是他想安慰許孟哲的話。

孫協志稍早在臉書貼出「今日孫語錄」，他認為所有事都一樣，只要盡了全力，問心無愧，結果並非是最重要的，「重要的是那段無悔的過程，那是最美好的體驗，也是這世界上最珍貴，最獨一無二的寶藏」，事實上，許孟哲曾說，5566相處的模式就是，當事人不說，其他人也不會多問，不少網友都認為這是孫協志默默關心他的一種方式，留言「這段話蠻適合用在安慰孟哲上面；協志哥果然有大哥風範；孟哲也要繼續加油喔！

孫協志在臉書簡短文字被指是用來安慰許孟哲。（翻攝自孫協志臉書）

另外，許孟哲原本獲中華民國冰球協會「2017男子成人中華台北代表隊」選手資格，今天官方公告的選手名單裡卻不見他的名字，對此，許孟哲表示，入選共有20名選手，但去運動會的編制選手只有18人，因為忙拍戲與主持節目，已報備過協會，因此這回才消失國手名單中。

張艾亞（左）昨天驚傳和許孟哲分手。（合成圖，翻攝自張艾亞、許孟哲臉書）

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