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男星樂當工具人 自曝跟華千涵有機會

2017/01/15 17:55

陳謙文（右）表示自己跟華千涵未來可能有發展的機會。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕藝人陳謙文在民視《阿不拉的三個女人》當中有「工具人」的稱號，對劇中的阿蘭（華千涵飾）頻頻示愛，幫她擦痘痘藥水還有準備下課後的甜點，種種暖心的行徑，和本人有極大差異，連華千涵都說：「他本人不是這樣的啊！」

陳謙文（右）在民視《阿不拉的三個女人》當中有「工具人」的稱號，但卻無法抱得美人歸。（民視提供）

陳謙文自曝自己不是一個浪漫的人，個人比較斯文、比較ㄍ一ㄥ ，不過因飾演阿山這個角色讓他決定改變自己，覺得自己應該外向一點，對自己的主持工作也可以加分，或許還可以招到新的桃花。

同時陳謙文也分享他曾經帶女朋友去海邊點蠟燭浪漫告白，不過後來因工作增加，也就沒有機會，但他表示自己可以幫女朋友買衛生棉、內衣褲，只要對方有提出要求他也是義不容辭。

陳謙文（左）在劇中飾演一個外向又專情的男子，但卻無法跟女主角開花結果。（民視提供）

另外陳謙文說自己很喜歡做菜，會下廚給媽媽吃，問及是否會煮菜給女友吃，他笑說：「我沒有女朋友呀！」。對於先前華千涵有表示陳謙文是理想型，未來雙方是否有機會從戲裡延伸到戲外，陳謙文受訪時也不把話說死，直說：「跟千涵兩人很有默契，但現在雙方工作都太忙，以後如果有機會的話也可以。」

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