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Paul駁斥接棒「田中清桃」 秀出柏克萊大學文憑

2017/01/15 17:38

Paul今天拿出柏克萊學歷、美國工作經歷，回應陳沂質疑。（翻攝自Paul臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Paul（本名朱柏仰）曾在節目中聊到自己擁有柏克萊大學學歷，還曾在華爾街、矽谷工作，回台灣後除了在微軟待過，也曾經營夜店，被封為「生活玩家」，不過陳沂日前質疑Paul學歷有造假嫌疑，更質疑Paul連英文都說不好，怎麼看都不像是在美國工作過的人，今天Paul出示柏克萊大學的畢業證書、華爾街和矽谷的工作證，證明自己不像田中實加和海倫清桃，對外佯稱喝過洋墨水

陳沂（左）日前懷疑Paul（右）在美國的學經歷不實。（合成圖，翻攝自陳沂、Paul臉書）

陳沂日前質疑Paul雖然在《康熙來了》聲稱自己畢業於柏克萊大學電機系，並說研究所念的是金融，但之後秀出的畢業證書中卻寫著Computer Science（電腦科學），不是Electrical Engineering（電機），而且Paul曾在節目中講出「Today's weather is 24度」的台式英文，陳沂指出，美國人應該是使用「It's 24 degrees celsius」，狐疑Paul在美國的學經歷不實。

Paul解釋，因為太久沒用英文，導致在節目使用台式英文。（翻攝自網路）

《蘋果日報》報導，今天Paul拿出柏克萊大學的畢業證書，還附上美國華爾街及矽谷的工作證，Paul坦言自己學士畢業、碩士肄業，「我的確是念柏克萊大學電機資工學系畢業，研究所是念金融，但沒有畢業。」他說在國外電機系和電腦科學系，都只是一種通稱，雖然的確在美國待很久，但因為太久沒有使用英文，才會出現在節目中講出「台式英文」的說法，還笑說「下次再來找英文家教好了」。

另外，用Paul的本名英文拼音查詢柏克萊校友網站，只有就讀時間1996年到1998年，Computer Science（電腦科學）學士的資料，和Paul描述自己是1991年到1995年就讀的資料不合，Paul表示這是因為當時在節目上突然被問，所以自己記錯了。至於為何捨棄年薪近300萬的工作，轉而投入演藝圈，他說因為當年台灣剩媽媽1人，怕媽媽孤單才回台灣，「而且演藝圈工作時間比較自由」。

對於陳沂的質疑，Paul回應「謝謝她的指教，也祝她演藝事業順利」，更自嘲媽媽雖然因為他學經歷被質疑而難過到大哭，但眼淚擦擦後不忘鼓勵Paul在台灣演藝圈有新聞，表示他表現還不錯。

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