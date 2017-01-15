Rain遭姜虎東調侃戀情 尷尬低頭摀耳朵

Rain（左）在節目上，不斷被主持群調侃戀情。（合成圖，擷取自jtbc）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天王Rain與女星金泰希2013年公開戀情，穩定交往4年多，近日，Rain為宣傳新專輯，與女團「EXID」成員哈妮一起出演綜藝節目《認識的哥哥》，在錄影期間主持人姜虎東也不免調侃一下Rain和金泰希的戀情，頓時讓Rain陷入尷尬。

哈妮透露放棄動刀的原因是媽媽說「你整形了也不會變成金泰希」。（擷取自jtbc）

哈妮在節目中透露，自己放棄整形的念頭是因為媽媽的一句話，隨後由主持群搶答媽媽說了什麼，而主持人姜虎東此時便脫口說出，「你整形了也不會變成金泰希」，讓哈妮驚訝地表示答對了，但一旁的Rain聽到女友名字則露出尷尬表情，在之後的問答中，其他主持人金希澈、姜虎東、李秀根不斷提到金泰希的名字，讓Rain忍不住摀住耳朵，似乎有點不開心，隨後金希澈也趕緊上前逗他開心，Rain才漸漸露出微笑。

主持人不斷提到金泰希的名字，讓Rain忍不住摀住耳朵。（擷取自jtbc）

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