（影音）神秘友人做客好挑嘴 小S：她丈夫是野獸

小S常在臉書分享生活趣事。（翻攝自小S臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「小S」徐熙娣搞笑又不按牌理出牌的主持風格深受觀眾喜愛，平時喜歡在家做菜，並拍照分享給粉絲的她，今天透露有兩對好友要到家裡用餐，這是她第一次煮飯給好友吃，但這兩對好友，分別是吃素和吃葷的，令她相當苦惱。

小S今天在臉書透露，晚上要請姊妹淘來家裡用餐，她沒有說出是誰，只說其中一位吃素，而且非常愛講大道理，「就是常說『一切就隨緣吧，事事難料』blablabla的那位姊妹，雖然她講話的時候我很想掐死她，但我還是很愛她，今天為了她準備了三道素食」。

小S苦惱要如何煮出素食和葷食請客。（擷取自小S臉書）

說到這裡，小S話鋒一轉，「但是偏偏！我的另一對好友，其中那位丈夫簡直是一頭野獸，只要丟一塊生肉給他，他會以最快的速度接住那塊生肉。」兩種用餐習慣不同的人，讓她煩惱到最後還詞窮說不出話來，最後要大家拭目以待。

不少粉絲看了都在猜測「是阿雅和黑人嗎？」、「阿雅、范范、黑人」、「野獸應該是黑人吧哈哈」、「野獸！哈哈哈哈哈哈哈哈哈要笑死了」，引起熱烈討論。

不少網友猜測要到小S家用餐的是黑人（左）和阿雅。（合成圖，翻攝自黑人、阿雅臉書）

相關影片：（影片擷取自小S臉書，如遭移除敬請見諒）