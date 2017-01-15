限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）神秘友人做客好挑嘴 小S：她丈夫是野獸

2017/01/15 17:18

小S常在臉書分享生活趣事。（翻攝自小S臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人小S徐熙娣搞笑又不按牌理出牌的主持風格深受觀眾喜愛，平時喜歡在家做菜，並拍照分享給粉絲的她，今天透露有兩對好友要到家裡用餐，這是她第一次煮飯給好友吃，但這兩對好友，分別是吃素和吃葷的，令她相當苦惱。

小S今天在臉書透露，晚上要請姊妹淘來家裡用餐，她沒有說出是誰，只說其中一位吃素，而且非常愛講大道理，「就是常說『一切就隨緣吧，事事難料』blablabla的那位姊妹，雖然她講話的時候我很想掐死她，但我還是很愛她，今天為了她準備了三道素食」。

小S苦惱要如何煮出素食和葷食請客。（擷取自小S臉書）

說到這裡，小S話鋒一轉，「但是偏偏！我的另一對好友，其中那位丈夫簡直是一頭野獸，只要丟一塊生肉給他，他會以最快的速度接住那塊生肉。」兩種用餐習慣不同的人，讓她煩惱到最後還詞窮說不出話來，最後要大家拭目以待。

不少粉絲看了都在猜測「是阿雅和黑人嗎？」、「阿雅、范范、黑人」、「野獸應該是黑人吧哈哈」、「野獸！哈哈哈哈哈哈哈哈哈要笑死了」，引起熱烈討論。

不少網友猜測要到小S家用餐的是黑人（左）和阿雅。（合成圖，翻攝自黑人、阿雅臉書）

相關影片：（影片擷取自小S臉書，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
許孟哲情變後...冬運冰球國手名單不見他！ 許孟哲情變後...冬運冰球國手名單不見他！
2017/01/15 16:35
Paul駁斥接棒「田中清桃」 秀出柏克萊大學文憑 Paul駁斥接棒「田中清桃」 秀出柏克萊大學文憑
2017/01/15 17:38
最美小龍女復出 古裝扮相再現仙氣 最美小龍女復出 古裝扮相再現仙氣
2017/01/15 12:46
為了「他」 鄭弘儀假日天冷加班也甘願 為了「他」 鄭弘儀假日天冷加班也甘願
2017/01/15 11:52
（獨家）小小瑜戀愛了！ 男友大2歲任職美商公司 （獨家）小小瑜戀愛了！ 男友大2歲任職美商公司
2017/01/15 11:00
才新婚就和舊愛同場 林宥嘉聞鄧紫棋癱軟 才新婚就和舊愛同場 林宥嘉聞鄧紫棋癱軟
2017/01/15 11:25
20歲AV女王曬床照 脫掉半裸誘惑 20歲AV女王曬床照 脫掉半裸誘惑
2017/01/15 10:05
57歲混血男星費翔 現在變這樣…… 57歲混血男星費翔 現在變這樣……
2017/01/15 13:58
劉雨柔比基尼C奶滿出來 「老公視角」超犯規 劉雨柔比基尼C奶滿出來 「老公視角」超犯規
2017/01/15 12:50
許孟哲無法抽身演藝圈 消失冰球國手名單 許孟哲無法抽身演藝圈 消失冰球國手名單
2017/01/15 16:43
張惠妹掀搶票大戰 黃牛竟徵召手指大隊 張惠妹掀搶票大戰 黃牛竟徵召手指大隊
2017/01/15 11:20
「余亮情節」破冰難 豬哥亮一聽余天就... 「余亮情節」破冰難 豬哥亮一聽余天就...
2017/01/15 13:37
（影音）豬哥亮遺書寫好拚宣傳 迪化街暴動搶紅包 （影音）豬哥亮遺書寫好拚宣傳 迪化街暴動搶紅包
2017/01/15 15:14
6.6萬張門票8分鐘秒殺完售 阿妹說話了！ 6.6萬張門票8分鐘秒殺完售 阿妹說話了！
2017/01/15 14:50
鄉民女神再出發 消失那段時間都在…… 鄉民女神再出發 消失那段時間都在……
2017/01/15 09:08
正妹主播不堪壓力過大 噴淚閃辭華視 正妹主播不堪壓力過大 噴淚閃辭華視
2017/01/15 16:41
小楊采妮露骨砲轟舊愛：浪子留精不留情 小楊采妮露骨砲轟舊愛：浪子留精不留情
2017/01/15 16:00
E級辣肉賣峰情！英國波神全裸拍年曆 E級辣肉賣峰情！英國波神全裸拍年曆
2017/01/15 15:08
童年照破整型說 鹿晗從小就超會放電 童年照破整型說 鹿晗從小就超會放電
2017/01/15 11:18
韓媳初體驗！天心閃嫁忙拍戲 過年陪歐巴回家 韓媳初體驗！天心閃嫁忙拍戲 過年陪歐巴回家
2017/01/15 10:49
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.