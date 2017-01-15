許孟哲情變後...冬運冰球國手名單不見他！

許孟哲10日獲選為冰球國手，然卻無法參加冬季運動會。（星恆娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕許孟哲10日被選為中華民國冰球協會「2017男子成人中華台北代表隊」的選手，將在2月代表台灣參加在日本舉辦的亞洲冬季運動會，以及4月的世界盃冰球成人錦標賽，不過昨天中華民國冰球協會在臉書公布「2017亞洲冬季運動會冰球男子隊」的選手名單中，就是沒有許孟哲，讓外界相當驚訝。

中華民國冰球協會公布冬季運動會冰球選手名單，沒有許孟哲。（翻攝自中華民國冰球協會臉書）

許孟哲10日才被選為冰球國手，近日就傳出和前女友張艾亞分手，受訪時語帶哽咽，似乎還沒走出情傷，原以為許孟哲恢復單身後，就可以專心完成冰球國手的夢想。孰料，昨天中華民國冰球協會公布了2017亞洲冬季運動會冰球男子隊的名單中，卻沒有許孟哲，讓粉絲都相當傻眼。

許孟哲才剛經歷情變，又因工作無法完成冰求夢想，遭受雙重打擊。（翻攝自許孟哲臉書）

許孟哲今天出面回應，運動會的編制選手僅18人，因為年後還有戲要拍，「所以名單我沒有參加」。至於4月的世界盃冰球成人錦標賽，到時還得跟劇組和《飢餓遊戲》外景製作單位協調時間，即使告假成功，訓練過程也可能會有衝撞訓練，萬一身體不慎出了什麼狀況，也會影響工作，雖然表現出積極參加的意願，但他無奈稱一切都很難講。

