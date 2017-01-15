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迪士尼再拍真人版 ！ 《小飛象》招手雙影帝主演

2017/01/15 17:09

威爾史密斯（左）傳出和湯姆漢克斯將主演真人版《小飛象》。（合成圖，翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕迪士尼動畫電影近來吹起翻拍真人版風潮，繼《與森林共舞》、《黑魔女：沉睡魔咒》後，《美女與野獸》跟《花木蘭》目前正在陸續籌備中。而迪士尼經典卡通《小飛象》也將改編成真人版，讓影迷超期待那對可愛的大耳朵再現大螢幕！

現《小飛象》真人版確定由《魔鏡夢遊》導演提姆波頓執導，迪士尼也透露，並不會真的找大象來拍攝，而是採用CGI電腦圖像界面和真人拍攝結合的技術，重現小飛象的萌態。目前也傳出主角可望由威爾史密斯、湯姆漢克斯兩大影帝領銜主演，威爾史密斯飾演小飛象人類朋友的父親，湯姆漢克斯則可能飾演大反派。

湯姆漢克斯可能飾演野心大、唯利是圖的大反派。（翻攝自網路）

消息一出後，有些網友狠酸威爾史密斯「那對大耳朵演小飛象也很有說服力」，不過仍有大批影迷相當期待兩人能在這部經典動畫中合作。目前官方尚未正式公布主角群，而威爾史密斯主演的可能跟《小飛象》同時開拍，因此還不能夠確定威爾史密斯是否會接演該片。

《小飛象》拍攝檔期可能強撞《絕地戰警3》，威爾史密斯還不確定是否出演。（翻攝自網路）

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