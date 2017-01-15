陳珮騏不滿遭偷拍 公開轉貼粉絲發文籲尊重

陳珮騏表示藝人也是人，希望網友可以尊重她的私生活。（翻攝自陳珮騏臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人陳珮騏外型亮麗，時常在本土劇中飾演惡女角色，精湛演技讓觀眾對她又愛又恨。近日，陳珮騏收工後到饒河夜市用餐，遇到民眾想要合照，但她認為當時是她的私人時間，希望民眾可以尊重她，婉拒合照，沒想到事後卻在臉書發現，該民眾趁陳珮騏不注意時偷拍，並PO網分享，讓陳珮騏大怒，轉PO發文呼籲粉絲尊重藝人私生活。

陳珮騏不滿以拒絕民眾拍照要求後，又遭對方偷拍PO網。（翻攝自陳珮騏臉書）

陳珮騏今在臉書轉發網友偷拍文章，透露當天該名網友有向她提出合照要求，但她私下一向不和粉絲合照，便一邊感謝對方的支持，一邊向對方道歉、解釋說「藝人也是人，我也需要有不喬裝的呼吸空間及收空後的自在生活」，未料對方仍趁陳珮騏滑手機的時候趁機偷拍，還在臉書發文稱「野生捕捉陳珮騏」，堅稱自己不是「偷拍」而是「野生分享文」，這讓陳珮騏動怒，決定在粉絲團分享該文，呼籲粉絲尊重藝人的私生活。

陳珮騏日前在饒河夜市逛街，遭到網友偷拍。（翻攝自陳珮騏臉書）

陳珮騏表示，希望粉絲能尊重別人的意願，畢竟藝人還是需要管理形象，不想被拍到眼歪嘴斜的照片，被大家在網路瘋傳，因此強烈呼籲大家不要再偷拍。事後，該網友也刪除發文。