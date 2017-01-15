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Lulu高鐵集郵大明星 遇「他」萌變小粉絲

2017/01/15 15:38

Lulu個性活潑開朗，一流的主持功力讓她活動接不完。（翻攝自Lulu 黃路梓茵臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人Lulu黃路梓茵從節目《大學生了沒》出道，個性活潑開朗的她，成功在主持界闖下亮眼成績，近日她受邀到高雄主持尾牙，沒想到在搭高鐵回台北時，意外在車上巧遇許多大明星，讓她興奮喊：「好嗨！」

Lulu（右）和陳漢典（中）遇到郭書瑤（左）。（翻攝自Lulu 黃路梓茵臉書）

Lulu昨天晚上在臉書透露，剛從高雄主持完尾牙回台北，在高鐵的車廂裡遇到「大亂鬥」，原來是她遇到信和郭書瑤，就連旅美棒球選手陳偉殷也在場，讓她興奮喊：「奧嗚～～～～～～～～好嗨！

難得遇到大明星，Lulu開心地與他們留下合照，特別的是，在她和陳偉殷的合照中，只見她像個小粉絲一樣，露出靦腆微笑，相當羞澀。不少網友看到後也羨慕直呼乾脆開直播節目！」、「竟然能遇到偉殷真幸運」、「國際明星車廂～我想在車廂裡」。

Lulu（左）和陳漢典（中）遇到信（右）。（翻攝自Lulu 黃路梓茵臉書）

Lulu（左）和陳偉殷合影。（翻攝自Lulu 黃路梓茵臉書）

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