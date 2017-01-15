莎莎接棒《姐妹會》 爽被突襲「好搶手」

為了歡迎莎莎入主《WTO姐妹會》，新住民朋友特別組成旅行團，突擊莎莎開設的咖啡店，並送上驚喜。（八大提供）〔記者洪素津／台北報導〕莎莎將接下八大談話性節目《WTO姐妹會》主持棒，她正式入主八大電視，日前已先進棚試錄，她說因為新住民來自世界各國，風俗民情與台灣不一樣，除了熟記錄影腳本外，還努力找「谷哥」（google），笑稱：「『谷哥』真的是我的好幫手。」

為了歡迎莎莎入主《WTO姐妹會》，新住民朋友特別組成旅行團，突擊莎莎開設的咖啡店並送上驚喜，莎莎拿出親手做的甜點蛋糕招待。來自德國的阿福透露對莎莎的印象：「莎莎像是漂亮的公主，感覺很溫柔。」聽得莎莎是心花開，更親自餵上一口蛋糕給阿福，其他新住民忍不住「哇～」發出羨慕聲，都搶著撲向沙莎，莎莎忍不住笑說：「很久沒這麼搶手，感覺很好。」

來自德國的阿福說：「莎莎像是漂亮的公主。」莎莎心花開，親自餵蛋糕給阿福吃。（八大提供）莎莎也透露和新住民首次合作的感覺，她表示「新住民都很活潑，嘰哩呱啦的就像朋友一樣的聊天。」不過，她說自己是很沒有安全感的人，事情一定要弄到可以掌握，才會放心。直說：「我最怕錄影現場突然被喊CUT，擔心影響工作氣氛。」所以她會先把錄影腳本背熟，對於節目中各國的外國人，會邊看稿子邊Google標註問題。

莎莎接下八大談話性節目《WTO姐妹會》主持棒，她正式入主八大電視。（八大提供） 莎莎拿出親手做的甜點蛋糕，招待節目中的外國新住民。（八大提供）