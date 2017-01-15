限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

莎莎接棒《姐妹會》 爽被突襲「好搶手」

2017/01/15 14:31

為了歡迎莎莎入主《WTO姐妹會》，新住民朋友特別組成旅行團，突擊莎莎開設的咖啡店，並送上驚喜。（八大提供）〔記者洪素津／台北報導〕莎莎將接下八大談話性節目《WTO姐妹會》主持棒，她正式入主八大電視，日前已先進棚試錄，她說因為新住民來自世界各國，風俗民情與台灣不一樣，除了熟記錄影腳本外，還努力找「谷哥」（google），笑稱：「『谷哥』真的是我的好幫手

為了歡迎莎莎入主《WTO姐妹會》，新住民朋友特別組成旅行團，突擊莎莎開設的咖啡店並送上驚喜，莎莎拿出親手做的甜點蛋糕招待。來自德國的阿福透露對莎莎的印象：「莎莎像是漂亮的公主，感覺很溫柔。」聽得莎莎是心花開，更親自餵上一口蛋糕給阿福，其他新住民忍不住「哇～」發出羨慕聲，都搶著撲向沙莎，莎莎忍不住笑說：「很久沒這麼搶手，感覺很好

來自德國的阿福說：「莎莎像是漂亮的公主。」莎莎心花開，親自餵蛋糕給阿福吃。（八大提供）莎莎也透露和新住民首次合作的感覺，她表示「新住民都很活潑，嘰哩呱啦的就像朋友一樣的聊天。」不過，她說自己是很沒有安全感的人，事情一定要弄到可以掌握，才會放心。直說：「我最怕錄影現場突然被喊CUT，擔心影響工作氣氛。」所以她會先把錄影腳本背熟，對於節目中各國的外國人，會邊看稿子邊Google標註問題。

莎莎接下八大談話性節目《WTO姐妹會》主持棒，她正式入主八大電視。（八大提供）莎莎拿出親手做的甜點蛋糕，招待節目中的外國新住民。（八大提供）

推薦新聞
不想要2個媽！余祥銓分手女友 李亞萍：被他氣死 不想要2個媽！余祥銓分手女友 李亞萍：被他氣死
2017/01/15 08:01
又來攪局！汪峰前妻：想不透章子怡為何會愛上他 又來攪局！汪峰前妻：想不透章子怡為何會愛上他
2017/01/15 07:45
就愛暴力血腥！？《進擊的巨人》主編涉嫌殺妻被捕 就愛暴力血腥！？《進擊的巨人》主編涉嫌殺妻被捕
2017/01/15 07:10
每天開的車墜谷 王傳一關鍵5分鐘撿回一條命 每天開的車墜谷 王傳一關鍵5分鐘撿回一條命
2017/01/15 08:40
女神崩壞！舒子晨肥腫見客被退讚 女神崩壞！舒子晨肥腫見客被退讚
2017/01/15 11:46
自責強綁張艾亞3年 許孟哲哽咽鬆口了 自責強綁張艾亞3年 許孟哲哽咽鬆口了
2017/01/15 13:51
最美小龍女復出 古裝扮相再現仙氣 最美小龍女復出 古裝扮相再現仙氣
2017/01/15 12:46
為了「他」 鄭弘儀假日天冷加班也甘願 為了「他」 鄭弘儀假日天冷加班也甘願
2017/01/15 11:52
余祥銓怨負面新聞多 吳宗憲：你爸不會比你少 余祥銓怨負面新聞多 吳宗憲：你爸不會比你少
2017/01/15 08:34
曹西平苦勸張艾亞 「這麼年輕幹嘛急著嫁」 曹西平苦勸張艾亞 「這麼年輕幹嘛急著嫁」
2017/01/15 09:49
大根取代Lulu當嘉賓 玖壹壹洩密：跟XX有關 大根取代Lulu當嘉賓 玖壹壹洩密：跟XX有關
2017/01/15 08:10
（獨家）小小瑜戀愛了！ 男友大2歲任職美商公司 （獨家）小小瑜戀愛了！ 男友大2歲任職美商公司
2017/01/15 11:00
男星從百萬年薪到日花百元 搶救事業親情 男星從百萬年薪到日花百元 搶救事業親情
2017/01/15 08:42
20歲AV女王曬床照 脫掉半裸誘惑 20歲AV女王曬床照 脫掉半裸誘惑
2017/01/15 10:05
劉雨柔比基尼C奶滿出來 「老公視角」超犯規 劉雨柔比基尼C奶滿出來 「老公視角」超犯規
2017/01/15 12:50
57歲混血男星費翔 現在變這樣…… 57歲混血男星費翔 現在變這樣……
2017/01/15 13:58
張惠妹掀搶票大戰 黃牛竟徵召手指大隊 張惠妹掀搶票大戰 黃牛竟徵召手指大隊
2017/01/15 11:20
許孟哲情斷張艾亞 原來是因家中龐大債務 許孟哲情斷張艾亞 原來是因家中龐大債務
2017/01/15 14:23
公然直播喝爛醉 玖壹壹開唱粉絲走鐘 公然直播喝爛醉 玖壹壹開唱粉絲走鐘
2017/01/15 07:26
鄉民女神再出發 消失那段時間都在…… 鄉民女神再出發 消失那段時間都在……
2017/01/15 09:08
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.