歐洲旅遊被詐騙 太陽竟然這樣做

太陽出國旅遊竟遇詐騙。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓超人氣男團「BIGBANG」成員太陽，近日與友人到歐洲旅遊，他頂著一頭金色辮子頭，卻是東方臉蛋及穿著，難免引人注目，沒想到竟有人向前搭訕，最後發現竟是詐騙，引起粉絲熱議。

太陽在Instagram上分享了近日到歐洲旅遊的照片，他發文透露，與友人正要拍照，有一名黑人主動上前攀談，並表示：「我很喜歡你頭髮的造型。」接著拿出手環替他帶上當做信物，沒想到對方接著竟要求要給他5元歐元（新台幣約170元），雖然知道被騙，太陽還是付了錢，並幽默的說：「for our friendship（為了我們的友誼）」，讓許多粉絲好氣又好笑。

該名外國人（左）伸手摸太陽（中）的頭髮表示非常喜歡。（翻攝自Instagram）