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《樂來越愛你》女主角首選 不是艾瑪史東而是「她」

2017/01/15 14:37

《樂來越愛你》導演透露女主角第一人選不是艾瑪史東（左），是艾瑪華森（右）。（組合圖，美聯社、歐新社）
〔娛樂頻道／綜合報導〕音樂電影《樂來越愛你》在今年金球獎上成為最大贏家，提名7項大獎全中，橫掃全場，創下金球獎單片獲獎最多紀錄，成為史上最風光。而男女主角萊恩葛斯林與艾瑪史東也因該片人氣飆漲，事業再攀顛峰，但其實女主角原本不是艾瑪史東，艾瑪華森才是導演心中的第一人選。

導演原中意的男主角人選不是萊恩葛斯林（左），而是邁爾斯泰勒（右）。（組合圖，法新社）導演達米恩查澤雷原訂艾瑪華森作為電影女主角，但當時她因選擇演出真人版《美女與野獸》退出該片，男主角導演原先則中意曾合作《進擊的鼓手》的男星邁爾斯泰勒，希望由他來演出，但未料他也因接拍別片檔期已滿而選擇辭演。不過，事實證明，雖沒有第一人選加持，艾瑪史東和萊恩葛斯林的表現，最終沒讓導演失望。

《樂來越愛你》由艾瑪史東（右）、萊恩葛斯林（左）領銜主演。（美聯社）

由艾瑪史東（右）、萊恩葛斯林（左）主演《樂來越愛你》，在今年金球獎上大獲全勝，備受好評。（翻攝自臉書）

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