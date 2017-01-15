「余亮情節」破冰難 豬哥亮一聽余天就...
2017/01/15 13:37
〔娛樂頻道／綜合報導〕豬哥亮與余天因3年前綜藝節目「豬哥會社」的主持棒而鬧翻，昨豬哥亮錄製除夕特別節目，受訪時一聽到余天的名字瞬間變臉，表示「我們沒有資格談論人家」，不願多談。
豬哥亮2012年8月捨民視《豬哥會社》改跳槽中視接手《萬秀豬王》，余天不滿豬哥亮對外宣稱是他把主持棒讓給余天，因而產生「余亮情節」，雖豬哥亮事後開記者會道歉，但仍挽回不了2人情誼。余天15日錄影曾表示聯絡不上豬哥亮，他多次表示「只要一通電話就能解決」，但豬哥亮拒接他的來電，如今豬哥亮一聽到余天2字，便變臉直揮手說：「我們沒有資格談論人家。」看來破冰無望。
2012年余天為演唱會舉行記者會，豬哥亮還曾為他站台。（資料照，記者宋志雄攝）
事實上，豬哥亮2013年曾開玩笑表示胡瓜節目收視攀高是因為沒對手，這段話讓余天不滿怒轟：「不必這樣囂張，這樣很不好，不然他去那邊開節目啊！節目收視好，反而要更謙虛。」、「認為這才是他的心裡話，他自己什麼都包了，總得留點飯給人吃吧！」更加深了2人心結。
相關新聞
- 余天開唱 不揪豬哥亮 張菲簡訊婉拒當嘉賓
- 綜藝節目萎縮仍堅持留台灣 他不去中國的原因好感人...
- 機捷試營運 北客移居天地昕
- 余天等好幾年電話 有意破冰豬哥亮
- （影音）豬哥亮節目收攤爆爛帳 余天破冰出面挺
- 美國神韻奇蹟 驚艷全球傳媒
- （影音）余天瞞余母20年 淚崩爆出父親秘密
- 豬哥亮避談 余亮情結未解
- 豬哥亮跳針「沒資格講」 解不開余天心結
- 演唱會獨缺豬哥亮當嘉賓 余天這樣說...
- 鬧翻豬哥亮N年 準長官余天：他肯…就和解
- 余天接掌華視？豬哥亮密謀跳槽投靠蔡衍明
- 錄影強碰 余天豬哥亮狹路不相逢
- 豬哥亮跳槽主持 余天批：只為自己著想
- 豬哥亮想開新節目 再拚最後一次
- （影音）高宇蓁唱跳《大藝術家》 豬哥亮自嘲「音道發炎」
- （影音）豬哥亮謝老婆甜喊「我愛妳」 透露想開新節目
- 余天節目今收攤 鄭進一帶5歲女兒出來賺
推薦新聞