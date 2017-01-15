「余亮情節」破冰難 豬哥亮一聽余天就...

余天（左）和豬哥亮心結至今未解。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕豬哥亮與余天因3年前綜藝節目「豬哥會社」的主持棒而鬧翻，昨豬哥亮錄製除夕特別節目，受訪時一聽到余天的名字瞬間變臉，表示「我們沒有資格談論人家」，不願多談。

豬哥亮2012年8月捨民視《豬哥會社》改跳槽中視接手《萬秀豬王》，余天不滿豬哥亮對外宣稱是他把主持棒讓給余天，因而產生「余亮情節」，雖豬哥亮事後開記者會道歉，但仍挽回不了2人情誼。余天15日錄影曾表示聯絡不上豬哥亮，他多次表示「只要一通電話就能解決」，但豬哥亮拒接他的來電，如今豬哥亮一聽到余天2字，便變臉直揮手說：「我們沒有資格談論人家。」看來破冰無望。

2012年余天為演唱會舉行記者會，豬哥亮還曾為他站台。（資料照，記者宋志雄攝）

事實上，豬哥亮2013年曾開玩笑表示胡瓜節目收視攀高是因為沒對手，這段話讓余天不滿怒轟：「不必這樣囂張，這樣很不好，不然他去那邊開節目啊！節目收視好，反而要更謙虛。」、「認為這才是他的心裡話，他自己什麼都包了，總得留點飯給人吃吧！」更加深了2人心結。