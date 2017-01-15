《死侍》3大搶眼配角 宣告回歸續集

《死侍》中戲份不多，卻存在感十足的計程車司機「阿杜」（右）確定會在續集中出現。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有一顆善良的心，行為卻極度幼稚、搞笑如小學生的漫威超級英雄「死侍」，去年上映後好評如潮，民眾好感度極高，除了開拓一種新的風格，更意外闖進金球獎，成為第一部入圍金球獎的英雄片，目前續集正如火如荼籌備中，而近日2位編劇萊特瑞斯、保羅韋尼克受訪時表示，在第一集中幾位超搶眼的配角，確定會回鍋在續集裡亮相，令影迷們相當期待。

X戰警「鋼人」（中）和「彈頭」（右）都會回鍋《死侍2》。（翻攝自網路）保羅韋尼克早前就表示，在第一集中現身的2位X戰警「彈頭」艾莉及「鋼人」彼得，都會回歸續集，近日更證實片中和死侍有許多搞笑互動，個性相當討喜的計程車司機「阿杜」也會加盟，保羅坦承自己很喜歡阿杜和死侍的互動，絕對會讓他出現在續集。

而先前傳出《死侍2》男主角萊恩雷諾斯和導演提姆米勒理念不合，導致導演換人，改由《捍衛任務》導演之一的大衛雷奇執導，令人格外期待但也擔心風格走偏，對此製作人賽門金柏格則預告，續集會繼續呈現第1集的幽默、刺激的風格，不會為了票房去打造更大的場面，帶給觀眾新鮮感最重要。