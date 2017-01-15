限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

爾冬陞40年淬煉 不一樣的三少爺回來了

2017/01/15 14:38

爾冬陞在《三少爺的劍》中飾演三少爺謝曉峰，雖是新人，卻是當時邵氏電影王國的力捧男主角。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕爾冬陞曾是邵氏電影王國力捧的當家男主角，演出《三少爺的劍》成名，詮釋《倚天屠龍記》的張無忌，以及《飛燕驚龍》都令人印象深刻，如今卻成功轉型，成為華人影壇中重量級的名導，他去年底推出《三少爺的劍》的3D版，情節主軸雖和舊版雷同，但細節上卻大有不同，三少爺謝曉峰和野心女慕蓉秋荻的愛恨糾葛描述更多，40年過去，「三少爺」爾冬陞，以不一樣的形式回到大眾的眼前。

爾冬陞成功轉型為國際名導，推出自己當年的成名作《三少爺的劍》3D版，以不同形式回到觀眾面前。（記者陳奕全攝）據《聯合報》報導，爾冬陞透露，邵氏雖擅長造星，但片酬卻苛得出名，離開邵氏時還得向哥哥姜大衛、秦沛借錢償還，直到台灣的製片公司找他跟林青霞拍《七隻狐狸》、《情人看刀》，他才第一次真正賺到錢，但他漸漸覺得當演員常要花時間等戲，不喜歡浪費時間，慢慢轉為幕後工作。不過，爾冬陞轉戰導演路也未一開始就順遂，籌備多時的《新不了情》遲遲早不到投資方，成本不高情況下，許多人都是友情演出，但也因此磨出了港星袁詠儀的演技，更風光入圍金馬獎，將她捧上一線女星行列，最終電影越演越熱，最終以3千萬港幣的驚人票房下片，成了他導演生涯的代表作，主題曲至今還在台灣的KTV傳唱。

不過爾冬陞雖然由演員轉往幕後，卻勸其他人別貿然做這個決定，他就勸過吳彥祖，目前還有很多發展的機會，不要急著往幕後走，因為他出身演藝世家，看過太多的巨星、名導，不見得到老都過得好，晚景淒涼的大有人在，年輕時的爾冬陞有想法、充滿銳氣甚至嚴肅，近耳順之年反而活得開放、閒然自得，笑稱想刺青，想找舊愛張曼玉合唱，或許經歷了歲月的淬煉，言談也變得輕鬆幽默起來了。

相關新聞

推薦新聞
Lulu高鐵集郵大明星 遇「他」萌變小粉絲 Lulu高鐵集郵大明星 遇「他」萌變小粉絲
2017/01/15 15:38
熊黛林豪門媳急求子 老公陪拜四面佛 熊黛林豪門媳急求子 老公陪拜四面佛
2017/01/15 15:24
席琳娜回收閨密前男友 報備貝拉「沒必要」 席琳娜回收閨密前男友 報備貝拉「沒必要」
2017/01/15 15:23
E級辣肉賣峰情！英國波神全裸拍年曆 E級辣肉賣峰情！英國波神全裸拍年曆
2017/01/15 15:08
好萊塢霸凌川普 《阿凡達》女星批：跟惡霸沒兩樣 好萊塢霸凌川普 《阿凡達》女星批：跟惡霸沒兩樣
2017/01/15 15:00
阿妹6.6萬張門票8分鐘秒殺完售 清票還有機會 阿妹6.6萬張門票8分鐘秒殺完售 清票還有機會
2017/01/15 14:50
爾冬陞40年淬煉 不一樣的三少爺回來了 爾冬陞40年淬煉 不一樣的三少爺回來了
2017/01/15 14:38
許孟哲情斷張艾亞 原來是因家中龐大債務 許孟哲情斷張艾亞 原來是因家中龐大債務
2017/01/15 14:23
歐洲旅遊被詐騙 太陽竟然這樣做 歐洲旅遊被詐騙 太陽竟然這樣做
2017/01/15 14:11
57歲混血男星費翔 現在變這樣…… 57歲混血男星費翔 現在變這樣……
2017/01/15 13:58
前蜘蛛女情定小男友 秀鑽戒宣告訂婚 前蜘蛛女情定小男友 秀鑽戒宣告訂婚
2017/01/15 13:53
「余亮情節」破冰難 豬哥亮一聽余天就... 「余亮情節」破冰難 豬哥亮一聽余天就...
2017/01/15 13:37
胡瓜當眾劈腿 遭包圍強押砸派 胡瓜當眾劈腿 遭包圍強押砸派
2017/01/15 13:26
劉雨柔比基尼C奶滿出來 「老公視角」超犯規 劉雨柔比基尼C奶滿出來 「老公視角」超犯規
2017/01/15 12:50
為了「他」 鄭弘儀假日天冷加班也甘願 為了「他」 鄭弘儀假日天冷加班也甘願
2017/01/15 11:52
Jolin搶紅包不喊累 年前1個月撈5600萬 Jolin搶紅包不喊累 年前1個月撈5600萬
2017/01/15 11:50
男星揪姊姊媽媽做鬼臉 「一看就是一家人」 男星揪姊姊媽媽做鬼臉 「一看就是一家人」
2017/01/15 11:31
才新婚就和舊愛同場 林宥嘉聞鄧紫棋癱軟 才新婚就和舊愛同場 林宥嘉聞鄧紫棋癱軟
2017/01/15 11:25
（獨家）小小瑜戀愛了！ 男友大2歲任職美商公司 （獨家）小小瑜戀愛了！ 男友大2歲任職美商公司
2017/01/15 11:00
瓊瑤愛情片男神 秦漢70歲現在變這樣... 瓊瑤愛情片男神 秦漢70歲現在變這樣...
2017/01/15 10:52
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.