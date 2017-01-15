爾冬陞40年淬煉 不一樣的三少爺回來了

爾冬陞在《三少爺的劍》中飾演三少爺謝曉峰，雖是新人，卻是當時邵氏電影王國的力捧男主角。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕爾冬陞曾是邵氏電影王國力捧的當家男主角，演出《三少爺的劍》成名，詮釋《倚天屠龍記》的張無忌，以及《飛燕驚龍》都令人印象深刻，如今卻成功轉型，成為華人影壇中重量級的名導，他去年底推出《三少爺的劍》的3D版，情節主軸雖和舊版雷同，但細節上卻大有不同，三少爺謝曉峰和野心女慕蓉秋荻的愛恨糾葛描述更多，40年過去，「三少爺」爾冬陞，以不一樣的形式回到大眾的眼前。

爾冬陞成功轉型為國際名導，推出自己當年的成名作《三少爺的劍》3D版，以不同形式回到觀眾面前。（記者陳奕全攝）據《聯合報》報導，爾冬陞透露，邵氏雖擅長造星，但片酬卻苛得出名，離開邵氏時還得向哥哥姜大衛、秦沛借錢償還，直到台灣的製片公司找他跟林青霞拍《七隻狐狸》、《情人看刀》，他才第一次真正賺到錢，但他漸漸覺得當演員常要花時間等戲，不喜歡浪費時間，慢慢轉為幕後工作。不過，爾冬陞轉戰導演路也未一開始就順遂，籌備多時的《新不了情》遲遲早不到投資方，成本不高情況下，許多人都是友情演出，但也因此磨出了港星袁詠儀的演技，更風光入圍金馬獎，將她捧上一線女星行列，最終電影越演越熱，最終以3千萬港幣的驚人票房下片，成了他導演生涯的代表作，主題曲至今還在台灣的KTV傳唱。

不過爾冬陞雖然由演員轉往幕後，卻勸其他人別貿然做這個決定，他就勸過吳彥祖，目前還有很多發展的機會，不要急著往幕後走，因為他出身演藝世家，看過太多的巨星、名導，不見得到老都過得好，晚景淒涼的大有人在，年輕時的爾冬陞有想法、充滿銳氣甚至嚴肅，近耳順之年反而活得開放、閒然自得，笑稱想刺青，想找舊愛張曼玉合唱，或許經歷了歲月的淬煉，言談也變得輕鬆幽默起來了。