女神崩壞！舒子晨肥腫見客被退讚

舒子晨長相甜美，是許多人心目中的女神。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Nikita」舒子晨從《大學生了沒》出道，身材姣好舞藝精湛，每每在節目上表演都能驚艷眾人，昨她竟然自PO肥下巴臃腫照，讓網友看了嚇傻。

舒子晨為了慶祝粉絲團人數突破42萬人，決定在臉書上舉辦扮鬼臉大賽，她秀出自己爆肥下巴的照片，完全不在意女神形象，她還在留言處表示：「我一PO鬼臉照立馬被退了8個讚！」就連林進也來湊一腳，在自己臉上塗鴉，完全看不出本人的模樣，讓許多粉絲也留言分享自己的鬼臉照，一群人玩得好嗨。

舒子晨PO醜照嚇壞粉絲。（翻攝自臉書）

林進也在底下留言一起扮醜。（翻攝自臉書）