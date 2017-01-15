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韓媳初體驗！天心閃嫁忙拍戲 過年陪歐巴回家

2017/01/15 10:49

天心今年過年將陪韓籍老公回鄉過年。（福隆提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣女星天心去年10月閃嫁韓籍攝影師金榮敏，升格人妻之後事業運更旺，最近她拍公視新戲《魔幻對決》，首次扮演魔術師角色，雖已是戲精，第一次挑戰這種角色，仍感到十分緊張，日前拍一場拿左輪手槍抵著自己太陽穴爆頭的戲，明知是戲劇效果，前一晚還是緊張到睡不著，但這次新戲中有打鬥、槍戰、飛車等高難度鏡頭，天心笑說：「以前習慣拍小情小愛劇種，當把這塊拿掉，調性就變得很不一樣，視野也會跟著提升。」

天心閃嫁後，婚禮、蜜月都還沒辦，雙方就迅速投入工作，今年過年終於可以好好享受一下新婚甜蜜。（翻攝自臉書）據《聯合報》報導，天心閃嫁後，和老公仍分隔兩地，婚禮和蜜月都來不及完成，她就忙著投入新戲，而老公也前往北京工作，一等工作結束就會立刻飛來台陪嬌妻。而今年是天心嫁人後的第一個過年，她將隨老公回南韓過春節，夫家人口簡單、沒有長輩，當起韓國媳格外輕鬆，但仍須學習對方國家的習俗，這時嫁去韓國3年的許茹芸成了她的討教對象，2人是華岡前後輩外，2002年也合作過電視劇，雖之後少聯絡，許茹芸聽聞天心也嫁韓國人，興奮直呼「有伴了」，「韓國媳婦」成了彼此重新熱絡的話題。

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