每天開的車墜谷 王傳一關鍵5分鐘撿回一條命

王傳一在中國拍戲所用的道具車，竟翻落山谷。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕王傳一出道14年，終於在第51屆金鐘獎以《失去你的那一天》入圍最佳男主角，近日他轉向中國拍戲，透露曾與死神擦肩而過，讓他如今想來心有餘悸。



《蘋果日報》報導，王傳一日前在中國橫店拍新戲，他因演戲需每天駕駛的車輛，因工作人員在山坡急速倒車墜落山谷，該人員重傷半身癱瘓，王傳一表示：「我每天都得開那輛車，就那5分鐘被導演叫去講戲，竟然就發生意外。」讓他當場嚇傻。另外，王傳一也透露，過年因劇組只放初一，且他除夕當天也要拍戲，今年將首次在中國過年，還好爸爸和姑姑會到橫店探班，補吃團圓飯。