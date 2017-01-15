余祥銓怨負面新聞多 吳宗憲：你爸不會比你少
2017/01/15 08:34
余祥銓（右）受訪時吳宗憲亂入，安慰他：「沒新聞才是壞新聞，何況你爸以前出的事不會比你少。」（記者鍾智凱攝、翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕余祥銓昨錄吳宗憲《大明星小跟班》前受訪，坦承因負面新聞多，交女友很困難，抱怨老爸余天不該把私底下聊天的內容，在節目上爆料，不料吳宗憲聽到他情變一事，突然跑過來亂入，發揮長輩愛安慰他說：「新聞多沒關係，沒有新聞就是壞新聞。」更爆料他老爸余天的黑歷史。
吳宗憲爆料余天（圖）以前還曾因開黃腔差點被抓去關。（翻攝自臉書）吳宗憲說：「你老爸是個傳奇，他以前出過的事不會比你少，他以前是很狂野的人，還曾因為開黃腔差點被抓去關。」余祥銓則立刻樂得附和：「真的！我爸以前都打人！」還猛說：「他有被關過，我媽還在外面搖絲巾吶喊：『天仔我在這！』」吳宗憲還笑說：「我主持上有一點點問題，就是受到他的影響。」但他亂入完就馬上閃人，獨留余祥銓在原位，他苦笑：「一定又會上新聞。」
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