不想要2個媽！余祥銓分手女友 李亞萍：被他氣死
2017/01/15 08:01
余祥銓抱怨女友像媽，曾跟老爸吐苦水：「不想要生命中有兩個李亞萍。」（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕余祥銓近日被老爸余天在節目上爆料情事，他昨上吳宗憲的《小明星大跟班》，表示很不滿老爸把私底下和他聊天開玩笑的內容公開講，但坦承曾抱怨過生命中不要兩個李亞萍，女友確實因為吃醋而跟他分手了，解釋為何會有「兩個李亞萍」的抱怨，透露有回在車上，女友和媽一前一後坐車上，2個人罵的都一樣，讓他很受不了，李亞萍直批：「他若有改我幹嘛唸！真的被他氣死。」
余祥銓透露女友和媽媽有回在車上一起念他，李亞萍則直批：「有改我幹嘛念！真的被他氣死。」（記者陳奕全攝）據《蘋果日報》報導，對於情事，余祥銓哀怨的說交女友很不容易，「因為之前負面新聞多吧，不僅要過女孩子這關，還要過女方家人這關，交女友很困難，我也希望女友相信我啊，我從不劈腿的，現在跟這個就是這一個。」不過他也坦承李亞萍似乎對這一任算滿意，希望他將女友追回來，但李亞萍無奈說：「年輕人的感情我不會去干涉，只是鬧小彆扭，真的沒什麼，過了就算了，但報導出來，我看真的回不來了。」
相關新聞
推薦新聞