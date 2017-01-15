補教人生空中調情 考來考去愛不膩

高國華（右）和陳子璇愛得轟轟烈烈。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「補教名師」高國華2010年和陳子璇發生婚外情，被戲稱為「補教人生」。新的一年他和老婆陳子璇一同到台北廣播電台開節目《子璇英文點點名》，2人空中調情，依舊甜蜜蜜。



高國華前年因炒股案被判刑，去年9月出獄，與陳子璇重逢後，2人依然愛得轟轟烈烈，根據《蘋果日報》報導，高國華表示這是夫妻倆首次攜手在廣播中合作，希望陪聽眾把「生鏽」的英文重新磨亮，雙方在廣播中較勁起英文能力，高國華幾次被考倒，他甜蜜蜜的說：「這就是我這麼敬佩她、喜歡她的原因。」2人在空中「妳考我、我考妳」，調情放閃。