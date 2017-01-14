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綾瀨遙穿和服宣傳吐苦水 被蚊蟲攻擊美腳全是血

2017/01/14 23:04

濱田岳（左起）、綾瀨遙、堤真一今出席新片《本能寺大飯店》宣傳活動。（翻攝自modelpress）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本女星綾瀨遙今穿上大紅色華麗和服，與男星堤真一、濱田岳等人一同出席新片《本能寺大飯店》宣傳活動。她今回憶拍片過程，笑稱自己成為「蚊子」大餐，「拍這部片是我人生中最癢的經驗」。

綾瀨遙今出席新片《本能寺大飯店》宣傳活動，自爆在片場被蚊蟲叮了滿腳。（翻攝自網路）

綾瀨遙今是演員群中唯一一位女性，她一度緊張到吃螺絲，笑稱「很開心，不過被一群男演員包圍有點害羞」。該片在京都拍攝期間正值夏天，她成為蚊蟲的攻擊對象，「蚊子、蟲子超多，腳上一口氣就多了8個包，晚上癢到睡不著，忍不住一直抓，結果滿腳都是血」。然而，一旁的堤真一聽到後跟著補腔，「最不可思議的是，蚊蟲只盯她，我們在場沒有任何人被叮」，打趣笑稱她應該是蚊子眼中的美味大餐。

此外，綾瀨遙過去以天然呆個性聞名，今她也被同片演員風間杜夫大爆料，「綾瀨遙常在片場講一些，很不像女演員會講的話，像是在後台的梳化間大喊：『我肚子好痛，拉肚子了啦』。」讓她當場羞到不知所措。

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