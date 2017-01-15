「AV女王」穿比基尼肉貼粉絲 騎馬呼巴掌送福利

AV女優水稀美里昨登台。（又水提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕20歲「AV女王」水稀美里作風狂野，她昨首度登台舉辦小型見面會，一連換上中空水手服、比基尼2套服裝性感現身，面對台粉「特殊」要求全都來者不拒，讓在場30多名男粉嗨翻天。

水稀美里擁有C奶好身材，昨她穿上中空2截式水手服，大秀自豪的21吋纖細小蠻腰外，也特地換上性感粉色比基尼，與多名男粉貼身抱抱。作風大膽的她，面對千奇百怪的粉絲要求來者不拒，有粉絲要求她呼巴掌、男粉自告奮勇趴地當馬、當鋼管，她照單全收，讓粉絲直呼：「賺到了！」

AV女優水稀美里昨登台，有粉絲自告奮勇當馬，讓她印象深刻。（又水提供）

事後水稀美里受訪笑稱，這些福利只有獻給台粉，「公司社長很嚴格，這些福利在日本肯定會被擋掉，這次來台灣就放開一切，抱著服務粉絲的心情」。此外，談話尺度無上限的她，今被問到理想男友形象，自爆：「我喜歡年紀比我大的成熟男性，最大到50歲也沒關係。」並表示不在乎床上技巧，「個性成熟聰明最重要，反正床上真的不行的話，我也可以自己解。」超大尺度令人大開眼界。