女神戀愛零經驗 黑嘉嘉自曝戀父

黑嘉嘉沒談過戀愛,選理想對象笑說要像她的爸爸。(記者趙世勳攝)〔記者陽昕翰/台北報導〕圍棋女神黑嘉嘉進軍演藝圈,今年22歲的她從沒談過戀愛,自曝有點戀父情結,理想型最好就要像她的父親,「超喜歡我爸的,簡直就是偶像。」未來另一半體貼、幽默與風趣最重要,「不會下圍棋沒關係,但是會的話當然有加分。」

黑嘉嘉16歲時,因為備戰亞運的圍棋賽,與媽媽從美國搬回台灣,「回來也算是意外,爸爸當然覺得很捨不得。」她的父親是澳洲人,現在在美國工作,父女倆久久才會碰上一次面。

黑嘉嘉進軍演藝圈,透露平常休閒最愛下棋、閱讀與做甜點。(記者趙世勳攝)個性相當獨立的黑嘉嘉笑說:「我都自己照顧自己啊,去年姊姊從美國大學畢業,現在已經搬回台灣了。」至於她與爸爸常透過網路電話聊天,她談到:「像是爸爸每次掛電話前都會說:『It's very nice to talk to you.』」短短一句貼心的話,就讓黑嘉嘉感到溫暖。

黑嘉嘉最近生活除下棋就是上課,平常也會做些甜點來調適心情,她自豪稱:「因為我還蠻喜歡吃的,想說就學著做蛋糕看看,我覺得我做的檸檬塔,真的比外面還要好吃。」