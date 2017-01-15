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女神戀愛零經驗 黑嘉嘉自曝戀父

2017/01/15 07:13

黑嘉嘉沒談過戀愛，選理想對象笑說要像她的爸爸。（記者趙世勳攝）〔記者陽昕翰／台北報導〕圍棋女神黑嘉嘉進軍演藝圈，今年22歲的她從沒談過戀愛，自曝有點戀父情結，理想型最好就要像她的父親，「超喜歡我爸的，簡直就是偶像。」未來另一半體貼、幽默與風趣最重要，「不會下圍棋沒關係，但是會的話當然有加分。」

黑嘉嘉16歲時，因為備戰亞運的圍棋賽，與媽媽從美國搬回台灣，「回來也算是意外，爸爸當然覺得很捨不得。」她的父親是澳洲人，現在在美國工作，父女倆久久才會碰上一次面。

黑嘉嘉進軍演藝圈，透露平常休閒最愛下棋、閱讀與做甜點。（記者趙世勳攝）個性相當獨立的黑嘉嘉笑說：「我都自己照顧自己啊，去年姊姊從美國大學畢業，現在已經搬回台灣了。」至於她與爸爸常透過網路電話聊天，她談到：「像是爸爸每次掛電話前都會說：『It's very nice to talk to you.』」短短一句貼心的話，就讓黑嘉嘉感到溫暖。

黑嘉嘉最近生活除下棋就是上課，平常也會做些甜點來調適心情，她自豪稱：「因為我還蠻喜歡吃的，想說就學著做蛋糕看看，我覺得我做的檸檬塔，真的比外面還要好吃。」

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