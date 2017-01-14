「台灣為什麼沒有？」 魏德聖挑戰華語音樂劇電影

談及拍出好電影的秘訣，魏德聖謙稱幸運。（記者胡舜翔攝）

〔記者吳琬婷／專訪〕以《海角七號》創造國片億萬票房奇蹟的導演魏德聖，以新作《52赫茲我愛你》回歸都市愛情喜劇，融入首次嘗試的音樂歌舞劇元素。對於大膽挑戰創新的契機，魏德聖透露，之前到歐洲宣傳電影，看到西方音樂劇利用簡單題材，卻能傳遞強烈感動，讓他心想「為什麼台灣沒有呢？」因而有了拍片計畫。

魏德聖以新作《52赫茲我愛你》回歸都市愛情喜劇。（記者胡舜翔攝）

西洋歌舞片《樂來越愛你》風潮從去年底延燒至今，《52》剛好乘上這股潮流，魏德聖說，「確實有些觀眾比較排斥音樂劇電影，謝謝《樂來越愛你》走在前面開路，希望可以幫我們一把。」

《52》搶攻賀歲檔期，但已搶先在北美及台灣舉辦了幾場試映會，以原創歌曲搭配愛情在現實生活的不同樣貌，扣人心弦，獲得不少好評，魏德聖也對電影口碑十分有信心。

魏德聖工作保持理性，但生活則享受浪漫。（記者胡舜翔攝）

談及拍出好電影的秘訣，魏德聖謙虛笑稱：「幸運吧。」但其實是源自於他對品質的堅持，《52》光是在原創音樂上，就花了8個月的時間籌備，由合作多年的老搭檔嚴云農操刀，反覆雕琢、創作出17首不同個性又動人的歌曲。

魏德聖工作保持理性，但生活則享受浪漫，他分享，有次趁著工作間的空檔，帶著老婆小孩一起到北海道玩，3人都是第一次看到下雪，一起興奮的張開嘴巴接雪吃，魏德聖笑說，「別人看到一定覺得是3個笨蛋，但當下感覺非常浪漫又溫暖。」

魏德聖也透露了下一部電影的計畫，將會是類似《賽德克·巴萊》的大製作歷史片，講述400年前台灣的故事，以荷蘭人、漢人、西拉雅族三個觀點拍攝三部曲，要讓「所有台灣人看見自己剛出生的樣子」。目前已完成史實考究及劇本，《52》宣傳期結束後將會全力投入製作。