天后眉角多？ 阿妹開唱前有4「怪癖」

經紀人陳鎮川表示阿妹在演唱前都會有些怪癖。（翻攝自張惠妹臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手張惠妹近日除了籌備新專輯外，日前宣布「烏托邦2.0慶典」巡演場數將達近60場，不少粉絲都蓄勢待發準備搶票。而過去阿妹的演唱會場場爆滿、一票難求，經紀人陳鎮川也大方公開，其實阿妹每次開唱時都會有些怪癖。

據《中時》報導，平時阿妹都固定8、9點起床，但只要有演唱會，當天就會睡到下午3點，養精蓄銳。除此之外，助理在演唱會前都會準備豐盛大餐給阿妹補充體力，但她通常只吃一口澱粉再配幾片肉，陳鎮川笑說：「那時大家都會在旁邊等，因為絕對會剩一堆！」還有在阿妹演出時，助理都要準備分別裝有溫水、冰水、咖啡及運動飲料的4個罐子，依阿妹唱完歌的心境來選擇，所以粉絲們別再以為阿妹只是喝水而已，其實水壺裡是很奧妙的！

陳鎮川也透露，阿妹聽音樂都會看心情，好的時候會聽嘻哈樂，悶悶不樂的時候聽古典，「如果她聽的是死亡搖滾，就知道天后心情非常差，可能從化妝到上台前一句話都不會說。」

阿妹演唱時會依心境補充不同水或飲料。（翻攝自張惠妹臉書）

阿妹的新專輯進度已完成8首歌，對音樂嚴謹的她，目前仍再邀詞中。而巡演前後加起來多達115場，不但打破她出道以來的單次巡演場次紀錄，同時也將創下華語女歌手單次巡演最多場次紀錄。