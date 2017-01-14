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王滿嬌演紅壞女人 曾害女兒遭同學指指點點

2017/01/14 20:39

資深藝人王滿嬌接受《台灣名人堂》專訪。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕資深藝人王滿嬌日前接受台視《台灣名人堂》專訪，曾演過不少鄉土劇與偶像劇，還擁有「國民阿嬤」稱號。

秉持著活到老、學到老、玩到老的人生哲學，她常常和三五好友四處旅遊攝影，甚至連非洲都曾留下足跡，王滿嬌笑說：「走遍世界各地5、60個國家，還是覺得生在台灣最幸福！」在因緣際會接演台視8點檔《700歲旅程》，而這部戲也因劇情跑遍台灣各地，讓王滿嬌意猶未盡地說：「可惜這部戲只有60集、實在太短了，還想繼續編拍邊玩！」

資深藝人王滿嬌接受《台灣名人堂》專訪。（台視提供）

出道已近60年的王滿嬌，年輕時因為參加中國小姐選美勇奪第六名與演藝圈結緣，如今是戲劇節目中「阿嬤」角色最佳代言人，但卻她表示，早期是以詮釋壞女人紅遍大街小巷，後來卻害女兒在學校遭受其他同學指指點點，甚至還拿著筆猛戳王滿嬌的照片發洩，王滿嬌說：「從女兒小到大，我一次都不敢到她學校，怕會影響到小孩！」

王滿嬌今年已經74歲，懂得讓自己銀髮生活更多采多姿，連手機通訊軟體、臉書都用得比年輕人還熟練，她笑說：「我的臉書很熱鬧，每天都在有PO文更新！」她透露，正是因為前年曾經生病歷經鬼門關前走一遭，才有此大徹大悟，當時是因為用藥方式錯誤導致嚴重吐血，在醫院住院32天打了4百多針，院方甚至一度還發出病危通知，所幸最後平安出院，她不忘提醒大家：「吃藥一定要喝開水，不然像我一樣藥黏在食道血管，導致藥性侵蝕到血管破裂，真的很危險！」訪談內容請鎖定明（1/15）日上午10點「台視主頻」。

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