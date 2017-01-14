天心化身性感魔術師 拿槍霸氣爆頭冷汗飆

天心在《魔幻對決》飾演魔術師，劇中拿左輪手槍轟自己腦門比膽識。（公視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕天心在公視首部4K攝製迷你劇集《魔幻對決》飾演國際知名魔術師，日前她在客家文化主題公園拍攝一場魔術國際巡迴表演的橋段，與徐純耕兩人拿起左輪手槍霸氣地依序爆頭，現場驚呼連連，雖然知道是戲劇效果，但觀眾仍不免替他們捏了把冷汗，第一次拿槍在太陽穴擊發的他們，也坦言前一天睡不太好，心裡十分緊張，「晚上還夢到子彈真的打出來。」

天心在《魔幻對決》飾演魔術師，劇中拿左輪手槍轟自己腦門比膽識。（公視提供）

天心表示，專業魔術師用的左輪手槍做的得以亂真，比起以前演戲用的道具槍更長、更重。劇中先要真實擊發打爆沙袋，再往腦袋開槍，直呼實在不是容易的事，她更表示，這部高張力的迷你劇挑戰真的很大，不過對於很多演員來說，都是挑戰不同於以往的嘗試，感覺非常過癮。

為了首次嘗試魔術師角色的演出，天心上了近半個月的魔術課，因為導演胡學林要求的很多鏡頭是一鏡到底，完全考驗魔術師跟魔術助理的配合，絕不能有一點破綻，加上這部戲有打鬥、槍戰、飛車等等，很多技術面要克服，所以天心及其他演員們也是吃足了苦頭。

國際魔術巡迴表演這個橋段，除了有天心、蘇達、張翰、嚴藝文、朱陸豪、邵昕、徐純耕等主要演員參與演出，為真實呈現戲劇張力，除了前一天先彩排，當天現場更發動了三百多位群演。資深藝人邵昕坦言，近期跟不少年輕劇組合作，感受到台灣戲劇的新生命正在起飛，也力讚年輕劇組敬業跟熱情，希望業界多給予年輕人機會，讓台灣的在國際上更有競爭力，也期待這部迷你劇能讓台灣觀眾耳目一新。該劇預計8月於公視播出。