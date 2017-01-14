限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）「要陪附近住戶修肝」 玖壹壹叮嚀歌迷不要跳

2017/01/14 20:16

〔記者蔡琛儀／台北報導〕玖壹壹今晚在台北開唱，建志今也特別叮嚀歌迷不要跳起來，「今天會越來越嗨，但為了附近住戶安寧，他們晚上要睡覺，如果他們不睡覺，肝就會不好，肝不好，我們就要陪他們去修肝。」似乎以「修肝」與台語「修幹」（意指做愛）諧音開玩笑，讓歌迷聽了都笑翻。

玖壹壹演唱會。（記者王文麟攝）

玖壹壹演唱會。（記者王文麟攝）

玖壹「9453」巡迴演唱會台北場今晚在台北小巨蛋舉行，現場吸引1萬名歌迷到場，玖壹壹先以電影《大顯神威》同名主題曲揭開序幕，接著再以夯歌《9453》將小巨蛋現場氣氛炒嗨，最後還將台中場的水炸特效引進來小巨蛋，讓歌迷溼身。玖壹壹演唱會。（記者王文麟攝）

不過原本設定開場讓全員一起坐著高空懸吊水上摩托車，從高達20公尺的高空緩緩降落，不過團長春風在彩排時懼高症發作，只好改由洋蔥和建志，以及《打鐵》MV中的充氣娃娃女主角「阿嬌」代打，還在阿嬌臉上貼了個春風的頭像，並首唱在美國創作的新歌《家樂福尼亞》及《吼乾啦》，建志還在台上直接灌啤酒。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆飲酒過量，有害健康☆

玖壹壹演唱會。（記者王文麟攝）玖壹壹演唱會。（記者王文麟攝）玖壹壹演唱會。（記者王文麟攝）玖壹壹演唱會。（記者王文麟攝）玖壹壹演唱會。（記者王文麟攝）

相關新聞

推薦新聞
經濟壓力大！ 許孟哲回應分手：不能耽誤張艾亞 經濟壓力大！ 許孟哲回應分手：不能耽誤張艾亞
2017/01/14 17:50
才說有結婚共識 張艾亞落淚證實與許孟哲分了！ 才說有結婚共識 張艾亞落淚證實與許孟哲分了！
2017/01/14 13:55
曾苦戀舒淇7年 黎明談分手原因展風度 曾苦戀舒淇7年 黎明談分手原因展風度
2017/01/14 19:28
許孟哲曾為張艾亞改變 感情仍不敵「結婚」難關 許孟哲曾為張艾亞改變 感情仍不敵「結婚」難關
2017/01/14 16:28
張艾亞情斷許孟哲 夏和熙求大家給空間 張艾亞情斷許孟哲 夏和熙求大家給空間
2017/01/14 15:33
詹惟中早預測？曾曝「問題在許孟哲身上」 詹惟中早預測？曾曝「問題在許孟哲身上」
2017/01/14 17:16
談海倫清桃老公不舉 小潘潘教怎樣才能「性」福 談海倫清桃老公不舉 小潘潘教怎樣才能「性」福
2017/01/14 13:16
瑪丹娜曬下體露毛照 網友怒轟太over 瑪丹娜曬下體露毛照 網友怒轟太over
2017/01/14 12:21
隋棠約會曬恩愛 Tony哥這句話閃爆 隋棠約會曬恩愛 Tony哥這句話閃爆
2017/01/14 13:23
女星主演三級片一夕成名 身價翻漲買豪宅、跑車 女星主演三級片一夕成名 身價翻漲買豪宅、跑車
2017/01/14 18:38
（獨家）潤娥親簽海報被疑代簽 經紀人證實「是她簽的沒錯」 （獨家）潤娥親簽海報被疑代簽 經紀人證實「是她簽的沒錯」
2017/01/14 15:27
劉樂妍2012年就稱自己中國人 嗆：為何不那時來炮我？ 劉樂妍2012年就稱自己中國人 嗆：為何不那時來炮我？
2017/01/14 16:06
余祥銓撇劈腿引分手 因另一個女生半夜這樣做... 余祥銓撇劈腿引分手 因另一個女生半夜這樣做...
2017/01/14 15:53
離婚成功！強哥妻「漫長噩夢結束」 離婚成功！強哥妻「漫長噩夢結束」
2017/01/14 12:35
不二良設計台北燈節 透露突破傳統融合現代潮流 不二良設計台北燈節 透露突破傳統融合現代潮流
2017/01/14 18:33
已錄好第一集 男星疑因港獨被踢出《歌手5》 已錄好第一集 男星疑因港獨被踢出《歌手5》
2017/01/14 15:16
AV女王水稀美里首度抵台 狂粉漏夜排隊接機 AV女王水稀美里首度抵台 狂粉漏夜排隊接機
2017/01/14 12:39
為什麼娶孫儷？ 鄧超笑虧「有個保母挺好的」 為什麼娶孫儷？ 鄧超笑虧「有個保母挺好的」
2017/01/14 16:15
拒絕天價酬勞邀約？梁朝偉做出回應了 拒絕天價酬勞邀約？梁朝偉做出回應了
2017/01/14 19:12
（影音）AV女王水稀美里登台會粉絲 自爆和處男拍攝最累 （影音）AV女王水稀美里登台會粉絲 自爆和處男拍攝最累
2017/01/14 18:11
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.