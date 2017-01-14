（影音）「要陪附近住戶修肝」 玖壹壹叮嚀歌迷不要跳

〔記者蔡琛儀／台北報導〕玖壹壹今晚在台北開唱，建志今也特別叮嚀歌迷不要跳起來，「今天會越來越嗨，但為了附近住戶安寧，他們晚上要睡覺，如果他們不睡覺，肝就會不好，肝不好，我們就要陪他們去修肝。」似乎以「修肝」與台語「修幹」（意指做愛）諧音開玩笑，讓歌迷聽了都笑翻。

玖壹壹演唱會。（記者王文麟攝）

玖壹壹演唱會。（記者王文麟攝）

玖壹壹「9453」巡迴演唱會台北場今晚在台北小巨蛋舉行，現場吸引1萬名歌迷到場，玖壹壹先以電影《大顯神威》同名主題曲揭開序幕，接著再以夯歌《9453》將小巨蛋現場氣氛炒嗨，最後還將台中場的水炸特效引進來小巨蛋，讓歌迷溼身。 玖壹壹演唱會。（記者王文麟攝）

不過原本設定開場讓全員一起坐著高空懸吊水上摩托車，從高達20公尺的高空緩緩降落，不過團長春風在彩排時懼高症發作，只好改由洋蔥和建志，以及《打鐵》MV中的充氣娃娃女主角「阿嬌」代打，還在阿嬌臉上貼了個春風的頭像，並首唱在美國創作的新歌《家樂福尼亞》及《吼乾啦》，建志還在台上直接灌啤酒。

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玖壹壹演唱會。（記者王文麟攝） 玖壹壹演唱會。（記者王文麟攝） 玖壹壹演唱會。（記者王文麟攝） 玖壹壹演唱會。（記者王文麟攝） 玖壹壹演唱會。（記者王文麟攝）